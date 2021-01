После инаугурации Джо Байдена, который в прошлом оказывал активную поддержку украинской стороне, Владимир Зеленский решил рассказать о своем реальном отношении к бывшему американскому президенту.

Как известно, Дональду Трампу пока не оставляют шанса занять президентский пост во второй раз. Сейчас, заявлявший ранее о том, что берет с политика пример Зеленский сообщил, что зол на экс-президента США. Об этом он рассказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO. В Сети пока опубликован лишь тизер передачи, полноценная версия должна выйти в воскресенье.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H