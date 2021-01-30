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Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры. Главным поводом для обсуждения стало начало работы совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Оба лидера выразили надежду, что это поспособствует дальнейшей стабилизации обстановки в регионе и соблюдению достигнутых договоренностей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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