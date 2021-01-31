Мечты украинцев о Европе рухнули – политолог

Мечты украинцев о Европе рухнули – политолог
Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
Европейцы вряд ли захотят вкладываться в экономику Незалежной

Украинцам не стоит мечтать о Евросоюзе. Такого мнения придерживается политолог Андрей Головачев. Эксперт назвал причины, по которым Незалежной не светит евроинтеграция.

Головачев заявил, что экономика страны после того, как всякие контакты с Россией были прерваны, попросту развалилась, и указал на проблемы огромных масштабов. Чтобы исправить ситуацию, европейцам придется вкладывать в Украину огромные деньги. Вряд ли они готовы на такие инвестиции.

К числу прочих причин, по которым Европа не готова принять Незалежную, эксперт относит коррупцию, низкую политическую грамотность и т.д. При этом Головачев отмечает, что на принятие решения относительно Украины сильно влияет и нежелание Брюсселя портить отношения с Москвой, пишет РИА ФАН.

Стоит отметить и крайне ненадежное положение главы Незалежной Владимира Зеленского. Кресло под ним зашаталось – ранее стало известно, что рейтинг президента рекордно обвалился. Опрос провел Киевский международный институт социологии – по полученным данным, Зеленский может рассчитывать на поддержку менее 20% граждан.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость
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Гость
мечты россиян о долларе по 30 даже не возникают уже лет 10
всё больше возникают мкчты покушать
а то гордиться россией и ракетами не комфортно на голодный желудок.
Это какие-такие мечты? Опять диванное чмо рассуждает за всех без каких-либо доказательств
Гость
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украина нужна ЕС как собаке пятая лапа.
Гость
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Бандер давай-ка сосни срочно, нам приперло, давно тебя не было, красавица!
Гость
Ответить
мечты россиян о долларе по 30 даже не возникают уже лет 10
всё больше возникают мкчты покушать
а то гордиться россией и ракетами не комфортно на голодный желудок.
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