Весь потенциал "выбросили в помойку": в Кремле высказались об отношениях России и Европы

Весь потенциал "выбросили в помойку": в Кремле высказались об отношениях России и Европы
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Политика Брюсселя не дает наладить нормальный диалог

В Кремле прокомментировали отношения России и Евросоюза. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нашей стране необходимо развивать сотрудничество со странами Европы. Однако Брюссель регулярно делает такие заявления и ведет такую политику, что это не представляется возможным.

На фоне последних событий Европа практически уничтожила потенциал отношений с Россией, его просто "выбросили в помойку", подчеркнул Песков. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1". Его слова цитирует сайт "Вести.ру".

Напомним, ранее представители ЕС анонсировали обсуждение новых санкций против нашей страны после того, как задержали оппозиционного политика Алексея Навального. Рестрикции могут коснуться и "Северного потока – 2" – депутаты Европарламента требуют заморозить строительство газопровода.

О том, как санкции могут повлиять на реализацию проекта, ранее высказались эксперты. Так, один из них отметил, что строительству ограничения, возможно, и не помешают. Однако по завершении "Северному потоку – 2" может грозить долгий простой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость
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Потенциала не было, нижележайшая бандерша хорошо в рот берет, там очередь, рекомендую.
Гость
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усатая секретарша-педофил таки имеет шо скзать
Гость
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Европа, она была и останется Европой, она с 1945 года живёт по законам диктуемым из за океана, нет у них своего мнения, всем это известно.
Поэтому как уже сказал Лавров, не надо молиться на неё и не надо искать дружбы с ней, если она не хочет, а насильно, дружбы не бывает.
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