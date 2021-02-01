Действия президента США станут настоящим вызовом для Москвы

Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал, как новый президент США Джо Байден будет действовать в отношении России. Так, политик полагает, что глава Белого дома бросит все силы на то, чтобы разорвать связь России со странами бывшего СССР.

В первую очередь, американцы начнут строить козни против РФ в Узбекистане, Белоруссии, Армении и Казахстане.

"Эта линия представляет для нас серьезный вызов",

– заявил Пушков в интервью "Вечерней Москве".

По его словам, это изменит расстановку сил, которая появилась пять лет назад. Задача же России в том, считает сенатор, сделать так, чтобы не потерять влияние на дружественные государства.

Пушков также не исключает того, что США еще сильнее активизируют связи с Украиной в военной сфере. Например, у Вашингтона могут появиться на территории этой страны военно-морские базы, а у украинцев американское наступательное оружие. Политик отметил, что американцы также захотят привлечь Незалежную к делам западных военных структур, например, сделав ее неофициальным членом НАТО.

Пушков отметил, что попытка США начать бороться с Россией на постсоветском пространством лишь усилит конфронтацию с нашей страной. Поэтому Москва, по его мнению, должна сделать определенные выводы.

Сенатор также считает, что Байдену стоит быть сдержаннее при подходе к международным отношениям, в частности с Россией.