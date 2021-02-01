Пушков: Байден попытается оторвать постсоветские страны от России

Пушков: Байден попытается оторвать постсоветские страны от России
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/www.globallookpress.com
Действия президента США станут настоящим вызовом для Москвы

Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал, как новый президент США Джо Байден будет действовать в отношении России. Так, политик полагает, что глава Белого дома бросит все силы на то, чтобы разорвать связь России со странами бывшего СССР. 

В первую очередь, американцы начнут строить козни против РФ в Узбекистане, Белоруссии, Армении и Казахстане. 

"Эта линия представляет для нас серьезный вызов",

заявил Пушков в интервью "Вечерней Москве". 

По его словам, это изменит расстановку сил, которая появилась пять лет назад. Задача же России в том, считает сенатор, сделать так, чтобы не потерять влияние на дружественные государства.

Пушков также не исключает того, что США еще сильнее активизируют связи с Украиной в военной сфере. Например, у Вашингтона могут появиться на территории этой страны военно-морские базы, а у украинцев американское наступательное оружие. Политик отметил, что американцы также захотят привлечь Незалежную к делам западных военных структур, например, сделав ее неофициальным членом НАТО. 

Пушков отметил, что попытка США начать бороться с Россией на постсоветском пространством лишь усилит конфронтацию с нашей страной. Поэтому Москва, по его мнению, должна сделать определенные выводы. 

Сенатор также считает, что Байдену стоит быть сдержаннее при подходе к международным отношениям, в частности с Россией. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость
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Доброжелатель.
Утро!А где протесты в городах России?
На хрен Вам чужие страны союза?
какие протест, малолетки, как стадо которые? не смешите мои тапки)
Доброжелатель.
Ответить
Утро!А где протесты в городах России?
На хрен Вам чужие страны союза?
Гость
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Гость
А причём тут Байден? Например, в Белоруссии подавляющее большинство проголосовало против действующей власти, но Лукашенко вновь себе нарисовал 80%, и его вновь поддержал Путин. И так последние 10 лет. Естественно, вся наша молодежь уже против России. И кто в этом виноват, Байден, америкосы или украинские бандеровцы с поляками?
Прежде всего вы сами. А Путин поддержал законно выбранное правительство. Нарисовали бы другие 80 процентов, Путин бы поздравил вновь избранное правительство. Ваши проблемы, сами и решайте, а винить во всем весь белый свет не стоит.
Гость
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Опять кто то виноват. Да вас ненавидит большинство населения в бывших республиках. И ненавидят в основном из-за упыря путина и его бандокружение.
Гость
Ответить
А причём тут Байден? Например, в Белоруссии подавляющее большинство проголосовало против действующей власти, но Лукашенко вновь себе нарисовал 80%, и его вновь поддержал Путин. И так последние 10 лет. Естественно, вся наша молодежь уже против России. И кто в этом виноват, Байден, америкосы или украинские бандеровцы с поляками?
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