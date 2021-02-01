В стране объявили чрезвычайное положение

В ночь на 1 февраля в Мьянме произошло историческое событие. Правительственных лидеров, в том числе президента Вин Мьина, задержали, а военные объявили, что вся власть перешла к ним на один год.

Об этом Associated Press сообщило со ссылкой на местное военное телевидение. Диктор Myawaddy TV пояснил: правительство Мьянмы не смогло адекватно отреагировать на слова военных о том, что выборы осенью 2020-го прошли не честно.

Теперь в руках главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна сконцентрировалась вся государственная власть. Временно исполнять обязанности президента станет вице-президент Мьинт Шве.

В ноябре "Национальная лига за демократию" завоевала большинство в правительстве в результате выборов, что дало ее членам возможность руководить страной еще пять лет. "Союзная партия солидарности и развития", за которую выступают военные, получила лишь 33 из 476 мест в правительстве. Военные требовали пересмотреть результаты голосования, полагая, что выборы были сфальсифицированы. Однако избирательная комиссия и власти заявляли, что ничего подобного не было. Уже в 2021-м пошли слухи о том, что военные могут устроить госпереворот из-за того, что законы не соблюдаются. Впрочем, подобные новости опровергались, пишет "Интерфакс".