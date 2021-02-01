"Тик-ток" стал активнее поддерживать незаконные митинги – общественники

"Тик-ток" стал активнее поддерживать незаконные митинги – общественники
Фото: Petr Svancara/CTK/www.globallookpress.com
Соцсеть заполонили фейки

Первый замглавы комиссии Общественной палаты по прессе указал на возросший градус агрессивности в "Тик-токе". Как отметил Александр Малькевич, эта площадка оказалась на передовой в распространении призывов участвовать в несогласованных протестных акциях.

Общественник добавил: такая ситуация сложилась в связи с тем, что тиктокеры оказались "людьми с минимальной социальной ответственностью". Они активно распространяют фейки и инструкции, как ввести себя на митинге.

Деятельность блогеров направлена на подрыв стабильности в нашей стране. При этом сейчас они стали вести себя значительно агрессивнее. Любимцы публики не только рассказывают, как выстраиваться в сцепки, но и советуют ставить вперед женщин. Также их целью является провокация правоохранителей с тем, чтобы записать их реакцию. Желательно пролить реальную кровь, чтобы кадры были более устрашающими.

Напомним, 23 и 31 января по ряду российских городов прокатились незаконные митинги в поддержку Алексея Навального. По данному факту заведены административные и уголовные дела, в частности, из-за нарушения карантинных мер, отмечает РИА "Новости".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что граждане имеют право на выражение мнения, однако это необходимо делать в рамках закона. Главнокомандующий резко осудил людей, которые выталкивают вперед шествия женщин и подростков.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

В США забеспокоились о последствиях американских санкций для доллара

Санкционная политика Штатов может обернуться против них

Россия поставила антирекорд по экспорту нефти

Отечественные производители надеются на увеличение объемов прокачки сырья с 1 февраля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей