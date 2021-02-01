Японцы отказываются признать очевидное

Единственное, что можно обсуждать по Курилам – это развитие совместной экономической деятельности на островах в интересах России и Японии. Но на это Токио не согласен, а других предметов переговоров просто не может быть. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, Японией руководят "неглупые, глубокие люди", которые прекрасно понимают, что принадлежность Курильских островов России не может обсуждаться: это зафиксировано в Конституции РФ. Однако Токио отказывается вести диалог по мирному договору между странами, пока не получит острова.

"Поэтому если вставать на формальную позицию, то вообще исчезает предмет переговоров",

– цитирует РИА "Новости" Медведева. Он убежден, что в Японии также понимают, что на основе установок их доктрины достичь соглашений с РФ невозможно. Однако продолжают быть "абсолютно упрямыми и упертыми", отказываясь даже от экономических решений, не связанных исключительно с вопросом суверенитета.

По итогам Второй мировой войны Япония признана проигравшей стороной, мирный договор между Москвой и Токио подписан так и не был. Кроме того, Япония отказывается признавать потерю островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. На днях японский премьер-министр Ёсихидэ Суга в очередной раз заявил, что власть Токио распространяется на Южные Курилы.