Зеленский сильно разочаровал Медведева

Зеленский сильно разочаровал Медведева
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Замглавы Совета безопасности РФ негативно оценил политику президента Украины

Владимир Зеленский не выполнил свои предвыборные обещания,, данные гражданам его страны. Это разочаровало, признался Дмитрий Медведев.

Особенно негативно оценил замглавы Совета безопасности РФ позицию украинского лидера по Донбассу. И, сообщив, что не знает президента Незалежной лично, добавил, что когда тот занимался своей прежней деятельностью, получалось неплохо.  

По словам Медведева, Зеленский занял высший пост в государстве как полная противоположность Петру Порошенко. Он заверял, что все сможет решить и даже ситуацию на юго-востоке урегулирует.

Однако ни одного из обещаний не выполнил. Вместо этого он продолжает вести ту же политику и высказывается порой  радикальнее своего предшественника, отметил замглавы Совета безопасности РФ.

Нынешняя же позиция Зеленского разочаровывает. Взять хотя бы то, как давно президент Украины "ляпнул", что можно весь народ страны поднять на войну с Россией, напомнил Медведев.

Он считает, что подобное указывает на важный недостаток главы Незалежной. У него нет определенного дипломатического опыта, пояснил зампред Совбеза РФ.

Мешают минскому процессу, по мнению Дмитрия Анатольевича, и "националистически ориентированные круги". Они приводят слова президента о желании отказаться от договоренностей по Донбассу. Только это не получится сделать, ведь тогда придется отменять антироссийские санкции, передает РИА "Новости.

Ранее на Украине раскрыли планы Владимира Зеленского после окончания срока. Он твердо решил участвовать в следующих выборах главы государства, что вызвало бурную реакцию не только у народа, но и в стане его однопартийцев.

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Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Шпионка-иноагентка
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Никогда нигде на работавший бздёныш и выпердыш Дмитрий Медведев, но уже успевший побывать президентом россии и премьер-министром, вот уж где идиотизм-то полнейший, требует, обгадившись от страха, изолировать всю россию от интернета и создать свой собственный российский «Жопурнет» в котором будет всё безопасно для президента Путина и Медведева.
Гость
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
А что может вякать вечно спящий медведев, который рад, что питерский извращенец пуйло не выгнал вообще с политики.
Пока в российском Рейхе питерское пуйло будет у власти ни по Донбассу и по Крыму ничего не изменится.
Гадёнышу по барабану, что рос оружием и российскими оккупантами он убивает людей и делает россиян под санкциями нищими мировыми изгоями.
Пуйлу в Геленджике хорошо и он не парится какими то россиянами.
он толи алкаш толи наркоман.
у них там все такие - в госдуме гомосеки и педофилы, в правительстве дауны
какой народец, такие и правители
Доброжелатель.
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Помещик хренов!
Доброжелатель.
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Это тот кто купил себе поместье в Испании!
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Ответить
А что может вякать вечно спящий медведев, который рад, что питерский извращенец пуйло не выгнал вообще с политики.
Пока в российском Рейхе питерское пуйло будет у власти ни по Донбассу и по Крыму ничего не изменится.
Гадёнышу по барабану, что рос оружием и российскими оккупантами он убивает людей и делает россиян под санкциями нищими мировыми изгоями.
Пуйлу в Геленджике хорошо и он не парится какими то россиянами.
Гость
Ответить
Медведев это тот алакаш, который любит айфоны чтоли ?
Доброжелатель.
Ответить
Дмитрий Анатольевич это еще то ЧМО!
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