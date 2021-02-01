Инициатива Кравчука о референдуме в Крыму вызвала недовольство на Украине

Инициатива Кравчука о референдуме в Крыму вызвала недовольство на Украине
Леонид Кравчук. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Власти Незалежной могут получить неожиданный ответ от народа

Бывший президент Украины, ныне возглавляющий делегацию Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе, Леонид Кравчук впал в маразм. В этом убежден украинский активист, блогер Алексей Куракин.

Накануне Кравчук предложил устроить на Украине референдум, чтобы выяснить мнение народа, нужно ли вообще возвращать под контроль Киева Крым и Донбасс или оставить устройство жизни в этих регионах на усмотрение граждан, которые там живут.

"То есть должен быть референдум, и там должно быть сказано, что народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением ее территорий. Это главный вопрос референдума",

предложил Кравчук в эфире "Украина 24".

По мнению Куракина, это крайне опасная инициатива. Он считает, что все уже записано в Конституции, а если перед людьми поставить вопрос о принадлежности территорий и предложить ответить "да" или "нет", итог референдума может оказаться не в пользу Киева.

"Вполне может получиться так, что после подсчета голосов у вас будут растерянные идиотские улыбки",

написал Куракин в "Фейсбуке". Он предположил, что экс-президент уже помешался и ему пора на отдых, либо старый политик что-то задумал.

Ранее Кравчук изъявил желание посетить Крым.

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Подснежник
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Шпионка-иноагентка
Сейчас, когда вместо дебильного «щенка и служанки Путина» Трампа Президентом США избран достойный человек Джо Байден, Украинцы вместе с Американцами и всем остальным Миром скоро развалят и расчленят безобразное, гадящее всем чудовище Путинскую россию и не спасёт никакая Путинская конституция, которую и так уже размандячили вдрызг и вытерли об неё ноги, вот тогда Крым радостно и победно уплывет в Украину, а, кстати, никто случайно не знает, зачем России такой лжец и преступник президент Путин и такие постоянно гадящие всему населению России Госдума и Совет Федерации, может снести их всех <цензура>
Дурёха ты, а не агентка, или агентка по профилю "Раздвинь ноги". За вашу никчёмную недострану ни один , даже самый большой идиот не рискнёт с нами связываться!
Гость
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Шпионка-иноагентка
Сейчас, когда вместо дебильного «щенка и служанки Путина» Трампа Президентом США избран достойный человек Джо Байден, Украинцы вместе с Американцами и всем остальным Миром скоро развалят и расчленят безобразное, гадящее всем чудовище Путинскую россию и не спасёт никакая Путинская конституция, которую и так уже размандячили вдрызг и вытерли об неё ноги, вот тогда Крым радостно и победно уплывет в Украину, а, кстати, никто случайно не знает, зачем России такой лжец и преступник президент Путин и такие постоянно гадящие всему населению России Госдума и Совет Федерации, может снести их всех <цензура>
Прокладки смени и губешки свои трясущиеся закатай, можешь сходить к старичку и слюни ему подтереть а то твой выживший маразматик Байден сам не сможет. Как сунетесь в Россию так в ней и останетесь удобрением полей Русских. А Крым запомни никогда Украинским не будет хотя скорее Украины не будет и проблема исчезнет как дым.
Гость
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Шизофреник старый! Слово Референдум смог вымолвить, где же ты был 20 лет назад? В попе?
Шпионка-иноагентка
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Сейчас, когда вместо дебильного «щенка и служанки Путина» Трампа Президентом США избран достойный человек Джо Байден, Украинцы вместе с Американцами и всем остальным Миром скоро развалят и расчленят безобразное, гадящее всем чудовище Путинскую россию и не спасёт никакая Путинская конституция, которую и так уже размандячили вдрызг и вытерли об неё ноги, вот тогда Крым радостно и победно уплывет в Украину, а, кстати, никто случайно не знает, зачем России такой лжец и преступник президент Путин и такие постоянно гадящие всему населению России Госдума и Совет Федерации, может снести их всех <цензура>
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
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Гость
Если сейчас на Украине провести референдум и опросить кто где хочет жить, то останется... ничего!
А если провести на России референдум?
Что останется от России?
Кадыркин уже лыжи намылил принять присягу на верность Эрдогану.
Дальний Восток, Сибирь, Урал Питер. Москва уже подымаются с колен, хотят выкинуть питерского гадёныша с Рейха.
так что смотрите за своей страной и не суньте нос в чужие дела, по старинке указывая украинцам что им делать и что не делать.
Гость
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Гость
Если сейчас на Украине провести референдум и опросить кто где хочет жить, то останется... ничего!
ага. все наверное к вам ломанутся.
на украине жизнь то получше будет чем в вашей скрепляндии с нищетой убогой
Гость
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Если сейчас на Украине провести референдум и опросить кто где хочет жить, то останется... ничего!
Гость
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Гость
Крiм цэ Украина и точка ! никаких референдумов и переговоров со свиньями
Ты свой украинский народ называешь свиньями? Кто же тогда хозяин на украине? разве не народ?
Гость
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Старая дупа никак не угомонится. Ему на кладбище уже прогулы ставят, а он все кукарекает.
Гость
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Крiм цэ Украина и точка ! никаких референдумов и переговоров со свиньями
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