Американцы намерены влезть в "нормандский формат"

Американцы намерены влезть в "нормандский формат"
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Байден хочет усилить давление на Россию

Вашингтон не исключает, что в скором времени американская сторона присоединится к работе в "нормандском формате". Такие данные удалось разузнать немецким журналистам.

Как отмечает издание Der Spiegel, новый хозяин Белого дома Джо Байден вместе с главой Госдепа Энтони Блинкеным весьма скептически относятся к результативности работы данной площадки переговоров.

Как напоминают немецкие журналисты, в 2014 году бывший тогда главой Америки Барак Обама согласился отдать вопрос об урегулировании конфликта на Украине на откуп европейцам. С таким требованием тогда выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Более того, Обама согласился не поставлять оружие украинцам, что сильно взбесило тогдашнего вице-президента Байдена.

Теперь, дорвавшись до власти, новый американский лидер рассчитывает посильнее надавить на Россию с тем, чтобы она "согласилась на мирное решение конфликта".

Кстати, по мнению сенатора Алексея Пушкова, действия Байдена, в частности, направлены на то, чтобы оторвать постсоветские государства от России. Американцы начнут строить козни против нашей страны в Узбекистане, Белоруссии, Армении и Казахстане.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Гость
Ну как-же без америкосов в каждой бочке затычка. Хохлозадые будут от счастья кастрюлями об потолок биться, но вот не поможет это им ничем и ситуацию точно не изменит.
о себе лучше подумайте, нищеброды ватные.
Гость
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
По быстрее бы эту питерскую тварь, которая как Гитлер колотит всем миром, поставили бы на место.
А то питерский козёл изображает самодержавца козломордого.
Тварь сидит в Вашингтоне городе где рассаднике тварей. И считает себя главной имеющей право лезть в любую страну мира без приглашения. Запустить-бы в этот серпентарий пару успокоительных ракет чтобы сидели у себя и не борзели.
Гость
Ответить
Ну как-же без америкосов в каждой бочке затычка. Хохлозадые будут от счастья кастрюлями об потолок биться, но вот не поможет это им ничем и ситуацию точно не изменит.
Анти Майдан
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Козлы майданные - в очередь за вакциной стройтесь за Зеленским! А здесь вам не тут.
Гость
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
По быстрее бы эту питерскую тварь, которая как Гитлер колотит всем миром, поставили бы на место.
А то питерский козёл изображает самодержавца козломордого.
как же Вы, коллега правы. но ему только пуля в затылок.
эта тварь сама не уйдет
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Ответить
По быстрее бы эту питерскую тварь, которая как Гитлер колотит всем миром, поставили бы на место.
А то питерский козёл изображает самодержавца козломордого.
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