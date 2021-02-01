Мало санкций: во Франции замахнулись на "Северный поток - 2"

Мало санкций: во Франции замахнулись на "Северный поток - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В МИД Пятой республики призвали рассмотреть новый вариант ограничений для РФ

Во Франции дали понять, что против России введено недостаточно санкций. Такое мнение выразил госсекретарь Министерства иностранных дел страны по европейским делам Клеман Бон.

И добавил, что рестрикции приняты, но можно и нужно продолжать эту политику и идти дальше. К тому же есть новый вариант ограничений для РФ. 

В качестве такого рассматривается "Северный поток – 2". Однако решать вопрос надо Германии, где находится российский газопровод, отметил высокопоставленный чиновник в эфире радиостанции France Inter. 

Также Клеман Бон сказал, что по поводу проекта строительства трубопровода в его стране "есть большие сомнения".

В ЕС стали обсуждать новые санкций против России из-за ситуации со скандальным блогером Алексеем Навальным. Депутаты Европарламента требовали заморозить строительство "Северного потока – 2" . Все это практически уничтожило потенциал отношений Старого Света с Россией, поэтому развивать сотрудничество невозможно, сказал на днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в Германии осудили запрет на реализацию проекта по строительству российского газопровода. Эта блокировка обернется серьезными финансовыми потерями для ФРГ, отметили в бундестаге.


Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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Гость
Что тявкаешь, <цензура>? Рейтинг совсем не стоит?
Ну надо же им отвлекать внимание от своих митингов и протестов, вот и стараются.
Гость
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Что тявкаешь, <цензура>? Рейтинг совсем не стоит?
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