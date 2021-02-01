Украинский президент указал на совпадение одного из приоритетов Киева с позицией нового главы США

Владимир Зеленский подготовил важный вопрос американскому коллеге Джо Байдену. Он хочет узнать причины, по которым Незалежная все еще не входит в состав Североатлантического альянса.

Теперь, когда в США к власти пришла новая команда, все должно измениться. В том числе могло бы ускориться объединение Украины с Западом и НАТО, выразил надежду президент Украины.

И добавил, что в его стране считают первоочередной задачей способствовать безопасности в Европе. Такой же позиции придерживается избранный глава Белого дома.

Поэтому у Зеленского возникло желание поинтересоваться у Байдена, почему Украина "до сих пор не в НАТО". Об этом он рассказал в интервью каналу HBO.

Также Киев рассчитывает на помощь Вашингтона в связи с "трагической ситуацией" в Крыму и Донбассе, отметил президент Незалежной. И признался, что желает начала новых отношений с Америкой.

Вступление в альянс прописано в Конституции Украины. Для этого страна должна перевести все отрасли промышленности по безопасности и обороне, а также военному производству, на стандарты Организации Североатлантического договора.



При этом, согласно закону Соборной, допуск на ее территорию чужих военных запрещен. Однако по указанию президента его способны обойти. В декабре прошлого года Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, по которому иностранные офицеры и солдаты могут находиться в Незалежной на некоторых мероприятиях, к примеру - на украинско-американских учениях "Репид Трайдент – 2021".

В России допустили, что Америка усилит военные связи с Украиной. В частности, США могут разместить в Незалежной свои военно-морские базы и дать жителям этой страны наступательное оружие.