Белоруссии напомнили об отсутствии альтернативы Союзному государству

Белоруссии напомнили об отсутствии альтернативы Союзному государству
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Интеграция двух стран должна продолжиться после стабилизации ситуации в Минске

Несмотря на то, что программа углубленной интеграции России и Белоруссии до сих пор не принята, другой альтернативы у республики нет. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Ну это же правда. Они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут",

приводит РИА "Новости" слова Медведева. Он вспомнил, что одно время Минск упрекал Москву, что она "давит", подталкивая партнеров ускорить интеграционные процессы. Сейчас ситуация изменилась: в РФ ждут, когда белорусы нормализируют обстановку внутри своей страны. Но после этого интеграционное движение непременно возобновится, поскольку это на пользу обеим сторонам процесса.

"Нам нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты",

– убежден Медведев.

Ранее эксперт объяснил, почему Запад так старается "убрать" Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии: на его место посадят "условного Тихановского", который сдаст республику с потрохами.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Россияне будут вымирать и дальше

Даже после окончания пандемии нет оснований рассчитывать на увеличение естественного прироста населения

Пушков: Байден попытается оторвать постсоветские страны от России

Действия президента США станут настоящим вызовом для Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей