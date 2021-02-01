Киев планирует "отобрать" у России полуостров руками американцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы он руководил страной в 2014 году, Крым остался бы под юрисдикцией Киева. Об этом украинский лидер сказал в интервью американскому каналу HBO.



"Извините, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины", – убежден пан Зеленский.

Кроме того, он выразил желание организовать еще один переговорный формат по урегулированию ситуации в Донбассе наряду с "нормандской четверкой". По его словам, в этой новой структуре должны принять участие США и Россия, чтобы обсуждать, "что делать с Крымом". Владимир Александрович подчеркнул, что как новый президент Незалежной не может себе позволить "поставить крест" на принадлежности российского полуострова.

Что касается в принципе работы "нормандской четверки", он считает, что в ней должны присутствовать Штаты, поскольку это "мощный мировой игрок" с серьезным влиянием. Вашингтон будет иметь одну из решающих миссий, отметил украинский лидер. Он добавил, что хотел бы приобщить к переговорам по Донбассу нового хозяина Белого дома Джо Байдена.

Ранее мы писали, что в этом же интервью пан Зеленский намекнул, что хотел бы спросить у президента США, почему Украина до сих пор не является членом НАТО.

Напомним, в последнее время представители киевского режима все чаще говорят о том, что к переговорам по Донбассу нужно присоединить Вашингтон и Лондон. На днях немецкое издание Der Spiegel вышло со статьей, в которой также прогнозируется подобный сценарий. По информации газеты, именно Штаты заинтересованы во включении американской стороны в дебаты по судьбе шахтерского края.

