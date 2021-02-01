Зеленский заявил о борьбе за Крым до последнего украинца

Зеленский заявил о борьбе за Крым до последнего украинца
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
Киев планирует "отобрать" у России полуостров руками американцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы он руководил страной в 2014 году, Крым остался бы под юрисдикцией Киева. Об этом украинский лидер сказал в интервью американскому каналу HBO.

"Извините, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины", – убежден пан Зеленский.

Кроме того, он выразил желание организовать еще один переговорный формат по урегулированию ситуации в Донбассе наряду с "нормандской четверкой". По его словам, в этой новой структуре должны принять участие США и Россия, чтобы обсуждать, "что делать с Крымом". Владимир Александрович подчеркнул, что как новый президент Незалежной не может себе позволить "поставить крест" на принадлежности российского полуострова.

Что касается в принципе работы "нормандской четверки", он считает, что в ней должны присутствовать Штаты, поскольку это "мощный мировой игрок" с серьезным влиянием. Вашингтон будет иметь одну из решающих миссий, отметил украинский лидер. Он добавил, что хотел бы приобщить к переговорам по Донбассу нового хозяина Белого дома Джо Байдена.

Ранее мы писали, что в этом же интервью пан Зеленский намекнул, что хотел бы спросить у президента США, почему Украина до сих пор не является членом НАТО.

Напомним, в последнее время представители киевского режима все чаще говорят о том, что к переговорам по Донбассу нужно присоединить Вашингтон и Лондон. На днях немецкое издание Der Spiegel вышло со статьей, в которой также прогнозируется подобный сценарий. По информации газеты, именно Штаты заинтересованы во включении американской стороны в дебаты по судьбе шахтерского края.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Повелитель хохлов
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Жаль, что родных этого жыда-клоуна не сгнобили в треблинке.
Гость
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Только военным путем будет вернут Крым Больше шансов нет Только НАТО сможет вернуть и Китай
Гость
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Ваш текст: крым- это татарский народ, сибирь- коренным народностям, чечня- чеченцам и т.д. И от рф одна москва. (деджень.)
Гость
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Илья
Крым принадлежить крымчанам, они же изявили свои желание быть с России.
где это видно ?
Крiм цэ Украина !
Гость
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е днепровский тоже- пан? утро без слова "пан"-не могЁт.
Гость у Влада
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После драки можно много говорить о не о чём. А пиндосам и саксам как и Зеленскому мы скажем: "Придите и возьмите".
Илья
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Крым принадлежить крымчанам, они же изявили свои желание быть с России.
Гость
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мышление у него, как и ранее - клоунское)
Гость
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Перебить всех крымчан и жителей Донбасса - заветная мечта рагулей!
Территории нужны им для сдачи в аренду США и НАТО, чтобы не работать!
<цензура> работающий рагуль - это оксюморон! :))))))
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