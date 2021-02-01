Вашингтон объявил себя непричастным к акциям протеста в России

Вашингтон объявил себя непричастным к акциям протеста в России
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Белом доме раздумывают о введении новых порций санкций против Москвы

Глава Госдепа США Энтони Блинкен раскритиковал, власти РФ за разгон несанкционированных акций протеста, прошедших 31 января, с требованием освободить блогера Алексея Навального, задержанного за нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше". Об этом шеф американской дипломатии заявил телеканалу NBC.

Он отверг обвинения Москвы в причастности Вашингтона к протестным акциям в России, объявив, что они вызваны внутренними проблемами страны.

Ранее МИД РФ написал в "Фейсбук", что за протестами стоят Соединенные Штаты, таким образом, американские власти "грубо вмешались в дела России".

Блинкен утверждает, что демонстрации показывают, что россияне сыты по горло "коррупцией" и "автократией".

"Российское правительство совершает большую ошибку, если думает, что дело в нас. А дело в них. Дело в правительстве. Дело в чувстве отчаяния и безнадежности, которое народ России испытывает от коррупции, от автократии, и я думаю, что им (властям) нужно посмотреть внутрь, а не наружу", – высказался госсекретарь.

Издание отмечает, что штаб Навального разослал письма лично Блинкену и в Белый дом с просьбой к США наложить санкции на некоторых граждан России, чтобы заставить ее лидера освободить оппозиционера.

Глава Госдепа сообщил, что рассматривает ответ на ситуацию с Навальным, а также другие действия российского правительства, включая вмешательство в выборы в 2020 году, хакерские атаки и якобы попытку оплатить афганским боевикам ликвидацию военных Пентагона.

По словам Блинкена, он не стал бы вводить конкретные санкции, но напомнил, что в своем телефонном разговоре с Путиным президент Штатов Джо Байден был "как нельзя более откровенным" на сей счет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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Нам Нс ть.Кто будет президентом.Лишь бы все не повышалось так быстро.Даже в 7 раз.
Гость
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кто бы сомневался... )))
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