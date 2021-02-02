На Украине испугались речи Путина на форуме в Давосе

На Украине испугались речи Путина на форуме в Давосе
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слова президента восприняли как угрозу

Экс-руководитель МИД Незалежной Павел Климкин поделился своими переживаниями по поводу выступления российского лидера Владимира Путина на Давосском форуме. Речь нашего президента украинец посчитал "новым Мюнхеном" и начал бить тревогу.

По мнению Климкина, мировое сообщество не обратило должного внимания на слова Путина, а вот экс-глава украинского МИД сразу распознал угрозу. Мол, по фразам президента видно, что Россия собирается устроить торги с новой администрацией США и в этом деле готова использовать шантаж.

Украинец на своей странице "Фейсбук" призвал "друзей" Незалежной объединиться перед якобы страшным вызовом и показать Москве, на что способен объединенный Запад.

На форуме в Давосе российский главнокомандующий указал на глобальную перестройку мира и предупредил международное сообщество о риске конца цивилизации.

Напомним, во время Мюнхенской речи 2007 года Владимир Путин заявил об угрозе однополярного мира и выступил против такой модели. Тогда его слова вызвали широкий резонанс. Многие политологи считают это выступление поворотным в политике президента.

К слову, Климкин постоянно пытается задеть Кремль. Недавно он раскритиковал западные СМИ за "российский Крым".

Ольга ФЕДОРОВА

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