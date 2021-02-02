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Экс-руководитель МИД Незалежной
Павел Климкин поделился своими переживаниями по поводу выступления российского
лидера Владимира Путина на Давосском форуме. Речь нашего президента украинец
посчитал "новым Мюнхеном" и начал бить тревогу.
По мнению Климкина, мировое сообщество не обратило должного внимания на слова Путина, а вот экс-глава украинского МИД сразу распознал угрозу. Мол, по фразам президента видно, что Россия собирается устроить торги с новой администрацией США и в этом деле готова использовать шантаж.
Украинец на своей странице "Фейсбук" призвал "друзей" Незалежной объединиться перед якобы страшным вызовом и показать Москве, на что способен объединенный Запад.
На форуме в Давосе российский главнокомандующий указал на глобальную перестройку мира и предупредил международное сообщество о риске конца цивилизации.
Напомним, во время Мюнхенской речи 2007 года Владимир Путин заявил об угрозе однополярного мира и выступил против такой модели. Тогда его слова вызвали широкий резонанс. Многие политологи считают это выступление поворотным в политике президента.
К слову, Климкин постоянно пытается задеть Кремль. Недавно он раскритиковал западные СМИ за "российский Крым".
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