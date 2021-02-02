Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины

Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ гадает, что же не так сделало местное правительство

Отрицательный ответ российского лидера Владимира Путина на приглашение поучаствовать в греческом мероприятии, посвященном Дню независимости, заставил греков знатно понервничать.

Местная пресса стала пестрить яркими заголовками. Журналисты предполагают, что решение нашего главнокомандующего могло быть вызвано серьезным сближением Греции с Америкой. Такая оппозиция могла вызвать недовольство в России, что вылилось в нежелание президента посещать данную страну.

"Что изменилось? В России разочарованы позицией Греции?" – пишут в местных газетах.

Анализ реакции греческих СМИ провело турецкое издание Star.

Стоит отметить, что за границей бдительно следят за словами и поступками нашего президента. Так, недавно бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин поделился анализом Давосской речи Путина и заявил, что обнаружил там угрожающие посылы.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Какой ужас Путин не приедит в Грецию Люди совсем офигели об этом писать Меньше народу больше кислороду
Гость
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Греки, вы же за санкции голосовали, так и дальше голосуйте.
Гость
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Правильно , с марионетками амеров надо быть по-жестче.
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