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Отрицательный ответ российского
лидера Владимира Путина на приглашение поучаствовать в греческом мероприятии,
посвященном Дню независимости, заставил греков знатно понервничать.
Местная пресса стала пестрить яркими заголовками. Журналисты предполагают, что решение нашего главнокомандующего могло быть вызвано серьезным сближением Греции с Америкой. Такая оппозиция могла вызвать недовольство в России, что вылилось в нежелание президента посещать данную страну.
"Что изменилось? В России разочарованы позицией Греции?" – пишут в местных газетах.
Анализ реакции греческих СМИ провело турецкое издание Star.
Стоит отметить, что за границей бдительно следят за словами и поступками нашего президента. Так, недавно бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин поделился анализом Давосской речи Путина и заявил, что обнаружил там угрожающие посылы.
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