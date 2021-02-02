Отчитала как мальчишку: посол США объяснила Зеленскому правила вступления в НАТО

Отчитала как мальчишку: посол США объяснила Зеленскому правила вступления в НАТО
Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny /ZUMAPRESS.com / Global Look Pres
Вашингтон дал понять главе Незалежной, кто в Киеве хозяин

Американские власти не воспринимают президента Украины Владимира Зеленского всерьез. Это заметно даже по отношению дипломатов США, работающих в Киеве. Они позволяют себе отчитывать главу другого государства как мальчишку, когда тот действует без согласования с Вашингтоном.

Яркий пример привел военный обозреватель Виктор Баранец. На днях Зеленский в интервью американскому телеканалу эмоционально потребовал ответа от Джо Байдена о том, почему Украину до сих пор не взяли в НАТО.  

"После интервью Зеленского посол США на Украине Кристина Квин позвонила ему и как школяра-двоечника стала отчитывать за незнание элементарных требований НАТО для тех, кто хочет вступить в блок. Короче, устроила Зеленскому ликбез",

пишет Баранец в "КП". По его мнению, президенту Украины надоел "унизительный статус" Незалежной, когда военные США дарят ей списанную военную технику, заседают в ее военных штабах, дрессируют ее армию, но как только речь заходит о серьезных обязательствах, указывают Киеву на его место.

"Квартирант становится хозяином", – резюмировал Баранец.

Ранее руководитель "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут сделал вывод, что развалу ВСУ способствовала военная программа США.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Гость
Американцы твари конченные Только обещают помочь Украине а на деле ничего не делают Дали бы Украине ядерное оружие и пусть тогда Россия вмешается на Украину
Хохлам лиж бы только кто нибудь, да что нибудь (а лучше всего, непременно ядерное оружие), и непременно даром, бы дал. Вот была бы благодать.Нищеброды конченные.
Гость
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Гость
Куда делись бандерлоги - лизуны?
В американском посольстве туалетная бумага закончилась, вот их туда и вызвали с их длинными языками.
бгг
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Сшатии от Новоукраины был нужен только Крым, для создания глобальной военной базы. Поскольку с Крымом вышел пролет, осталось только злость срывать и шпынять хохлопов при каждом удобном случае. Нормальная такая американская демократия исключительно для американцев. Новоукраину в НАТО не примут никогда, там вояк/нацистов и без укров достаточно.
Гость
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Куда делись бандерлоги - лизуны?
Гость
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Гость
Американцы твари конченные Только обещают помочь Украине а на деле ничего не делают Дали бы Украине ядерное оружие и пусть тогда Россия вмешается на Украину
Вам блин дубинки то доверять опасно, живо арабам продадите, а тут ядерное оружие.
Повелитель хохлов
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отчитывала и по рылу ссаной тряпкой била этого жыда-клована
Гость
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Американцы твари конченные Только обещают помочь Украине а на деле ничего не делают Дали бы Украине ядерное оружие и пусть тогда Россия вмешается на Украину
Гость
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Да где это видано, чтобы рабы да с господами за одним столом сидели? За такое могли и на конюшне выпороть, так что еще пожалели.
Гость
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клоун продолжает чудить )
Гость
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Его скоро охранники чужих посольств будут заставлять мусор убирать и бычки тушить за ними.
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