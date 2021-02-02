Призыв Парижа остановить строительство газопровода сочли несерьезным

Франция заинтересована в поставках трубопроводного газа из России, поэтому призыв ее дипломата усилить санкции против Москвы, запретив строительство "Северного потока-2", не стоит воспринимать как реальное намерение. В этом убеждена замруководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Она напомнила, что после реализации проекта Германия станет крупным газовым хабом в Европе и сможет поставлять топливо в другие страны, в том числе во Францию. Так что Париж является сторонником газопровода и выступает за его скорейший запуск.

"В Евросоюзе на государственном уровне против "Северного потока – 2" выступают лишь Польша и страны Балтии. Все остальные страны поддерживают проект",

– подчеркнула Мильчакова в комментарии РИА ФАН. Она отметила, что грубое давление Вашингтона на Брюссель с требованием запретить проекта в Европе привело к тому, что и руководство ЕС поддержало "Северный поток-2".

Ранее в Польше заявили, что члены ЕС перессорились из-за российского газопровода. Однако в Берлине настаивают, что останавливать реализацию проекта на данном этапе категорически невыгодно.