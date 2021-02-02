Американцы ждут послушания от Незалежной

США готовы помогать Украине, в том числе поставляя ей оружие, до тех пор, пока она разыгрывает карту "российской агрессии". За пределы этого вопроса щедрость Вашингтона не распространяется. На это указал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал украинскому коллеге Дмитрию Кулебе оказывать экономическую и военную поддержку Украине. В этом нет ничего нового, отметил Косачев, Вашингтон и раньше помогал Киеву воевать с так называемой Россией, а на самом деле – убивать собственных граждан в Донбассе.

"Вашингтону нужна картинка "российской агрессии", и украинские власти обязаны ее демонстрировать по поводу и без",

– пояснил сенатор в "Фейсбуке". Однако за рамки антироссийской проблематики благосклонность США не распространяется.

"На этот случай госсекретарь сразу же ткнул собеседника в важность прогресса в борьбе с коррупцией и в реализации экономических реформ. То есть все будет зависеть от того, насколько послушными окажутся украинские власти",

– высказался Косачев.

Ранее посол США в Киеве отчитала президента Владимира Зеленского за его обращение к Джо Байдену по поводу вступления Украины в НАТО.