Поручения президента по защите прав человека оценили члены СПЧ

Экспертам, юристам и общественникам предстоит большая работа вместе с правительством и ответственными ведомствами

Президент РФ Владимир Путин внимательно отнесся к вопросам, которые подняли правозащитники на заседании Совета по правам человека 10 декабря. Итогом стал целый перечень поручений главы государства по обеспечению прав граждан, регулированию деятельности интернет-компаний и СМИ и другим вопросам. При их выполнении потребуются экспертные обсуждения и большая совместная работа специалистов и правозащитников, отметил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Сами по себе такие обсуждения помогают усиливать гарантии прав человека в России",

– подчеркнул Фадеев. При этом есть вопросы, где без всесторонней проработки не обойтись. К примеру, целесообразность создания в России суда по правам человека. На этот счет существуют разные точки зрения, пояснил глава СПЧ. По поручению президента, предстоит определить, может ли такой суд быть вписан в российскую судебную систему и как это усилит гарантии обеспечения прав человека в РФ.

Важная работа с подачи президента предстоит и по вопросу реализации прав и свобод человека в цифровом пространстве. Как отметил на пресс-конференции 2 февраля специалист в области искусственного интеллекта, член СПЧ Игорь Ашманов, цифровизация сегодня идет быстрыми темпами, опережая законодательство. Более того, многие крупные IT-компаний базируются за рубежом и игнорируют российские правовые нормы.

"Наши законы либо не исполняются операторами цифрового пространства, либо не охватывают все существующие сейчас процессы, а регулятор не может в полной мере за ними следить",

– указал Ашманов. По его мнению, исправить ситуацию может появление в России представительств иностранных цифровых платформ, которым придется отвечать за свои действия в РФ: безнаказанно призывать детей на митинги они уж точно не смогут.

Поручения президента касаются и повышения цифровой грамотности россиян. Незаконное использование личных данных, слежка в Интернете без судебного основания – все это необходимо жестко пресекать.

"К сентябрю появится концепция цифрового кодекса. С моей точки зрения, там должен содержаться постулат, что цифровое пространство России – это место, где действует ее юрисдикция, оно защищено ее законами",

– высказался Ашманов.

Кроме того, по поручению президента должны быть разработаны меры по защите прав журналистов. В первую очередь, это касается регионов, где зачастую свободно работают только несколько крупных СМИ, одобренных местными властями, а небольшим изданиям доступ к информации ограничивается. Это явное нарушение прав журналистов, которое необходимо законодательно устранять, подчеркнул главный редактор газеты "Московский комсомолец", член СПЧ Павел Гусев.

"То, что президент поручил реагировать, – очень важный момент. Надеемся, что получится документ, который поможет журналистам",

– сказал Гусев. Ранее он отметил, что только за прошедший год было зафиксировано более сотни нарушений прав сотрудников СМИ.

По поручению президента специалисты изучат и возможность введения административной преюдиции по статье 280 УК РФ. Как отметила правозащитник Ева Меркачева, сейчас за репосты в социальных сетях грозит уголовное наказание, которое вполне можно заменить на административное.

Перечень поручений президента РФ по вопросам защиты прав граждан был опубликован 1 февраля 2021 года.