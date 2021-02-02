Создатель "Новичка" заявил о наличии формулы вещества у США

Создатель "Новичка" заявил о наличии формулы вещества у США
Леонид Ринк. Кадр youtube.com
У американцев есть возможность производить яд

Соединенные Штаты обладают формулой и необходимыми ресурсами для изготовления отравляющего вещества "Новичок". Об этом сообщил один из разработчиков яда Леонид Ринк, прокомментировав информацию о том, что американские военные показали эстонцам, как нужно действовать при атаке боевым веществом.

По словам ученого, США могут организовать отравление одного человека, но в масштабах страны – нет, так как не имеют доступа к боевой системе. У американцев есть формула, которую они заполучили после развала СССР. Например, она известна химику Вилу Мирзаянову, который даже описал ее в книге о "Новичке".

"Конечно, у них имеется и вещество, и что хочешь. Они эти данные знают и имеют возможность для изготовления",

рассказал Леонид Ринк РИА "Новости".

Об учениях, организованными Госдепом США, написали сегодня западные СМИ. Актуальность мастер-классов объяснили "страшной опасностью", исходящей со стороны России.

Карина СИРАЗОВА

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