Глава Незалежной уверен, что лидер Кремля изучает все его выступления

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять зрителям американского канала HBO, что знает, как работать с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы достигнуть мира. Однако не стал раскрывать секрет.

Во время интервью журналисты задали Зеленскому вопрос, "как понять Путина".

"Боюсь, что не могу рассказать это телезрителям, иначе оно потом не сработает. Потому что все будут смотреть вашу программу, даже он будет смотреть, я в этом уверен",

– ответил Зеленский. Расшифровка интервью опубликована на сайте главы Украины.

Ранее стало известно, что посол США в Киеве отчитала Зеленского по телефону после того, как он с телеэкрана обратился к Джо Байдену с вопросом, почему Украину не принимают в НАТО.