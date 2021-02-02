Президент США может лишить своего предшественника доступа к важной информации

Команда нового главы Белого дома изучает вопрос о том, стоит ли и дальше передавать Дональду Трампу данные разведки. Эту информацию получают все бывшие президенты США.

Об этом сообщило издание New York Post. При этом пресс-секратрь Джен Псаки подтвердила журналистам это факт. Она рассказала, что советники Джо Байдена по национальной безопасности размышляют над этим вопросом, пока окончательного решения принято не было.

Экс-президенты Америки имеют доступ к секретной информации. Однако, как пишет издание, некоторые критики Трампа полагают, что ему нельзя доверять подобные данные из-за штурма Капитолия перед оглашением официальных результатов выборов страны. В США боятся, что Трамп может воспользоваться секретной информацией в своих корыстных целях.

При этом в США до сих пор не решен вопрос с импичментом Трампу, который пытались объявить до инаугурации Байдена, но не успели.