Байден подумывает сделать Трампу гадость

Байден подумывает сделать Трампу гадость
Джо Байден. Фото: Shawn Thew - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency|www.globallookpress.com
Президент США может лишить своего предшественника доступа к важной информации

Команда нового главы Белого дома изучает вопрос о том, стоит ли и дальше передавать Дональду Трампу данные разведки. Эту информацию получают все бывшие президенты США. 

Об этом сообщило издание New York Post. При этом пресс-секратрь Джен Псаки подтвердила журналистам это факт. Она рассказала, что советники Джо Байдена по национальной безопасности размышляют над этим вопросом, пока окончательного решения принято не было. 

Экс-президенты Америки имеют доступ к секретной информации. Однако, как пишет издание, некоторые критики Трампа полагают, что ему нельзя доверять подобные данные из-за штурма Капитолия перед оглашением официальных результатов выборов страны. В США боятся, что Трамп может воспользоваться секретной информацией в своих корыстных целях. 

При этом в США до сих пор не решен вопрос с импичментом Трампу, который пытались объявить до инаугурации Байдена, но не успели. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Американцы стянули к Крыму военные корабли

США серьезно нарастили свое присутствие в Черном море

Соратник Навального просил денег у MI6 на госпереворот в России - ФСБ

В организации блогера придумали схему, как очернить в глазах Запада отечественные финансовые структуры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей