Вашингтон намерен продолжить диалог с представителями Европы по теме энергобезопасности континента

Соединенные Штаты намерены отслеживать процесс достройки газопровода "Северный поток-2" и его сертификацию, а потом будут принимать какие-то санкционные решения. Об этом заявил представитель Госдепа, комментируя сегодняшнюю публикацию в немецком издании Handelsblatt о возможности снятия рестрикций в отношении российской трубы при определенных условиях.

Американский дипломат напомнил, что новый президент США Джо Байден назвал балтийскую газовую магистраль "очень плохой сделкой".

"Мы продолжим следить за действиями по завершению и сертификации трубопровода, и, если таковые действия будут иметь место, принимать решение о применимости санкций", – цитирует РИА "Новости" представителя Госдепартамента.

Он добавил, что Вашингтон будет и дальше работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Европе надежные и диверсифицированные источники энергоносителей ради сохранения ее коллективной безопасности.

Ранее немецкое издание сообщило о первом разговоре Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в котором стороны затронули тему строительства "СП-2". Отмечалось, что Штаты якобы согласились снять рестрикции с нашей трубы, если немцы предоставят американцам пакетное решение. Судя по сообщениям, Белый дом увязывает эксплуатацию газопровода с гарантиями сохранения транзита через Украину.

