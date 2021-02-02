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Соединенные Штаты намерены отслеживать процесс достройки газопровода "Северный поток-2" и его сертификацию, а потом будут принимать какие-то санкционные решения. Об этом заявил представитель Госдепа, комментируя сегодняшнюю публикацию в немецком издании Handelsblatt о возможности снятия рестрикций в отношении российской трубы при определенных условиях.
Американский дипломат напомнил, что новый президент США Джо Байден назвал балтийскую газовую магистраль "очень плохой сделкой".
"Мы продолжим следить за действиями по завершению и сертификации трубопровода, и, если таковые действия будут иметь место, принимать решение о применимости санкций", – цитирует РИА "Новости" представителя Госдепартамента.
Он добавил, что Вашингтон будет и дальше работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Европе надежные и диверсифицированные источники энергоносителей ради сохранения ее коллективной безопасности.
Ранее немецкое издание сообщило о первом разговоре Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в котором стороны затронули тему строительства "СП-2". Отмечалось, что Штаты якобы согласились снять рестрикции с нашей трубы, если немцы предоставят американцам пакетное решение.
Судя по сообщениям, Белый дом увязывает эксплуатацию газопровода с гарантиями сохранения транзита через Украину.
Если кто-то из нас нарушит закон, то будет наказан. А если тот, кого осудили условно, нарушит условия испытательного срока, то сядет в тюрьму. Так работает закон. А, подождите, речь о Алексее Навальном? Ну… а он должен быть свободен. Как вам такая логика?
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