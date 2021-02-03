Зеленский устроил расправу с мешающими ему телеканалами

Зеленский устроил расправу с мешающими ему телеканалами
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
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 "112 Украина", NewsOne и ZiK прекратили вещание

Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности (СНБО) о запрете вещания нескольких телеканалов страны. Меру, принятую президентом, назвали расправой с неугодными.

Под санкции главы Незалежной попали "112 Украина", а также вещающие под его логотипом региональные "АРІАДНА ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибiр", "Телерадiокомпанiя "112-ТВ", "Лiдер ТВ", "Партнер ТВ", "Новини 24 години" (NewsOne) и "Нові комунікації" (ZIK). Они уже прекратили свою работу – нажав кнопку, можно увидеть лишь темный экран.

В указе Владимира Зеленского также введены ограничения в отношении владельца медиахолдинга "Новости", которому принадлежат перечисленные телеканалы, – депутата Верховной рады Тараса Козака. Тот уже отреагировал на происходящее, заявив, что эти действия незаконны.

Парламентарий оценивает их как "политическую расправу со стороны президента Зеленского". Он считает, что "112 Украина", NewsOne и ZiK приказано уничтожить за то, что они "мешают президенту врать".

В заключение депутат пообещал гражданам, что вещание продолжится, несмотря ни на какие "козни власти". И попросил у них поддержки. 

Украинская журналистка Светлана Бобруенко также озвучила причины, по которым отечественные телеканалы лишили эфира. Ее комментарии приводит "Пятый канал"

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", куда входит Козак, отметили, что подобные шаги власти не что иное как проявление "откровенной цензуры". Также это механизм "установления диктатуры и тирании в стране, попрание всех международных принципов и норм демократии", цитирует телеканал "360"

На самих попавших под рестрикции телеканалах заявили, что для таких мер нет поводов. Своим решением власти стараются лишить население возможности узнать правду о проблемах страны и неудачах ее руководства в мире, передает РИА ФАН

Ранее Владимир Зеленский сделал очередное громкое заявление о Крыме. Он рассказал о борьбе за полуостров до последнего украинца.

Полина ДОРОЖКИНА

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Друг
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В каждом государстве есть подонки и предатели.
партия "Оппозиционная платформа " - яркий пример.
ЗЕЛЁНОЕ ЧМО
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Гость
не устроил расправу, а закрыл рот враждебным телеканалам, которые подрывают национальную безопасность страны, вы поняли, дебилы б.....ядь?
Вот как раз последние два слова относятся к упоротым майданутым здобулым,- это классика от Лаврова С.В.
Гость
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И эти рагули воняли, что у нас нет свободы слова? Ждем открытия ГУЛАГ-а в Свинарнии, хриплый карлик только начал жечь. Жги дальше, карапуз, мы с удовольствием посмотрим)))
Гость
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Гость
не устроил расправу, а закрыл рот враждебным телеканалам, которые подрывают национальную безопасность страны, вы поняли, дебилы б.....ядь?
т.е. это демократия такая у вас наступила? Чи зрада, аль пэремога?)))
Подсолнух
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даешь 95-квартал круглосуточно! ещё и "сватов" наших туда - пусть им мозги пудрят!
Гость
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не устроил расправу, а закрыл рот враждебным телеканалам, которые подрывают национальную безопасность страны, вы поняли, дебилы б.....ядь?
Гость
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Не страна, а банка с пауками. Сами себя пожирают.
Гость
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Отросток-пиночетик.
Гость
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Друг
Сколько можно было терпеть эту про российское ЧМО!
Вообще собрать эту мразь с чемоданами и под зад в Брянск.
Только вместе с гектарами и недрами!
Друг
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Сколько можно было терпеть эту про российское ЧМО!
Вообще собрать эту мразь с чемоданами и под зад в Брянск.
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