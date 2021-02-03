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Стать членом НАТО Украине мешает агрессивный настрой националистов Незалежной. В этом убежден сенатор Алексей Пушков.
На днях президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского канала НВО обратился к новому главе Белого дома Джо Байдену с вопросом, почему Киев до сих пор не в НАТО – ведь это, дескать, изменило бы расклад сил в его противостоянии с Москвой.
По мнению Пушкова, Зеленскому не удастся втянуть Байдена в дискуссию, однако ответ на вопрос украинского президента лежит на поверхности:
"В НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного – войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса",
– написал сенатор в "Твиттере".
Зеленский задал вопрос Байдену: «Почему Украина ещё не в НАТО»? Вряд ли Байден сочтёт нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного - войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 1, 2021
Как отметил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, в Вашингтоне и не скрывают того, что не видят Киев равноправным партнером. Там готовы помогать Украине, но только пока она послушна и не пытается выйти за указанные рамки.
Ранее Пушков предположил, что при Байдене влияние США на постсоветские республики вокруг России усилится. Речь, в частности, об Украине, Белоруссии, Грузии, Узбекистане, передает URA.RU.
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