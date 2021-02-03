Закрывшему телеканалы Зеленскому объявят импичмент

Закрывшему телеканалы Зеленскому объявят импичмент
Владимир Зеленский. Фото:www.president.gov.ua
Процедуру инициирует украинская оппозиция

Президент Украины Владимир Зеленский после его решения закрыть некоторые местные телеканалы должен быть отстранен от власти. Процедуру импичмента готовит партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом заявил представитель партии Вадим Рабинович, выступая в Верховной раде в среду, 3 февраля.

Он обвинил власти в фашизме, но предупредил, что "заткнуть рот" ни оппозиции, ни украинскому народу в целом не удастся.

Члены ОПЗЖ подчеркнули, что будут оспаривать решение Зеленского всеми разрешенными в Конституции способами.

"Если нужно, то мы будем блокировать не только трибуну (Верховной рады), а и дома, и Офис президента. Блокировать будет народ Украины, а мы будем принимать участие",

приводят Vesti.ua слова нардепа Ильи Кивы. Он призвал всех украинцев выйти на акции протеста.

Накануне Зеленский ввел санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, члена фракции ОПЗЖ Тараса Козака. После этого их вещание, а также работа еще некоторых СМИ были прерваны.  

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Зелебобик совсем борзянки объелся или дури нюхнул, такую дичь у себя в стране устроить. Хотя уверен что прогнулся он под нациками ниже плинтуса осталось только 4-ый рейх объявить только теперь Украинский.
Гость
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Правильно!!!
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