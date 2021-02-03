"Имеем право": Захарова пообещала умный ответ на санкции Запада из-за Навального

"Имеем право": Захарова пообещала умный ответ на санкции Запада из-за Навального
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Дипломат рассказала о реакции других стран на решение суда по делу блогера

Россия обязательно ответит на возможные западные санкции США и других стран из-за приговора Алексею Навальному. Об этом предупредила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

И добавила, что на такое мы "имеем право". При этом Москва поступит не агрессивно, а умно, что "полезнее и эффективнее". Ее действия будут не только публичными, зеркальными или симметричными, но и обязательно подкрепленными аргументами. 

Если этого не делать, то на Западе почувствуют свою "абсолютную безнаказанность". А некоторым за рубежом даже может показаться, что России "нравятся" ограничения или она согласна с ними, предположила дипломат в эфире программы "Прямого контакта" на ютуб-канале "Соловьев LIVE".

Однако это далеко не так. Подобное разрушает основы, на которых жил и развивался весь мир после Второй мировой войны, отметила Захарова.

Против России обещали ввести санкции и неделю, и месяц и полгода назад, иронично напомнила Мария Владимировна. И добавила, что поводы для этих заявлений были совсем разные. Да они Западу и не нужны, таковые придумают и даже создадут, чтобы продолжать политику сдерживания нашей страны, пояснила официальный представитель МИД.

Ранее Мария Захарова поставила на место Германию за высказывания о протестах в России. Власти нашей стран   считают недопустимыми подобные заявления.

Полина ДОРОЖКИНА

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Подсолнух
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Гламурная Любистка
выявить и разгромить всю мафиозную структуру вора уголовника, маскирующегося под оппозиционера Навального, арестовать всех официальных и неофициальных сотрудников, включая сочувствующих и поддерживающих членов преступной банды Навального, конфисковывать все их преступно наворованное имущество, подвергнуть полной проверке на детекторах лжи, зачистить и полностью ликвидировать на территории страны все штабы-ячейки Навального, подстрекающие людей к свержению власти президента Путина и провоцирующие полный развал государственного строя в россии.
Вы прекрасны в своём гневе и негодовании! Вам мы на митингах выступать! Я вполне серьёзно!!!
Гламурная Любистка
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Все правильно сделали Росгвардейцы, Полиция и ОМОН когда силой усмиряли и останавливали этих недоумков Навальнистов и Навальнисток во время их незаконных акций и провокаций 23 и 31 января; спрашивается, зачем эти поганые московские и питерские скачущие свиньи вставали цепью и с грязными оскорблениями матерщиной и ругательствами бросались с кулаками и пинками на росгвардейцев, полицейских, омоновцев, им всем так подраться с силовиками захотелось?, ну так и получали сразу же в ответ в свои «хрюкальники и в пятачилово»;
Гламурная Любистка
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после вынесенного приговора Суда этому лжеоппозиционеру провокатору вору уголовнику-рецидивисту Навальному, нужно сразу же по горячим следам заблокировать все его аккаунты в Твиттере, Фейсбуке, Инстаграмме, заблокировать все учетные записи электронной почты, арестовать все расчетные и валютные счета воровской ФБК, арестовать по всей стране все штабы (блат-хаты) Навального и конфисковать все имущество и их воровские денежные средства,
Гламурная Любистка
Ответить
выявить и разгромить всю мафиозную структуру вора уголовника, маскирующегося под оппозиционера Навального, арестовать всех официальных и неофициальных сотрудников, включая сочувствующих и поддерживающих членов преступной банды Навального, конфисковывать все их преступно наворованное имущество, подвергнуть полной проверке на детекторах лжи, зачистить и полностью ликвидировать на территории страны все штабы-ячейки Навального, подстрекающие людей к свержению власти президента Путина и провоцирующие полный развал государственного строя в россии.
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