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Россия обязательно ответит на возможные западные санкции США и других стран из-за приговора Алексею Навальному. Об этом предупредила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
И добавила, что на такое мы "имеем право". При этом Москва поступит не агрессивно, а умно, что "полезнее и эффективнее". Ее действия будут не только публичными, зеркальными или симметричными, но и обязательно подкрепленными аргументами.
Если этого не делать, то на Западе почувствуют свою "абсолютную безнаказанность". А некоторым за рубежом даже может показаться, что России "нравятся" ограничения или она согласна с ними, предположила дипломат в эфире программы "Прямого контакта" на ютуб-канале "Соловьев LIVE".
Однако это далеко не так. Подобное разрушает основы, на которых жил и развивался весь мир после Второй мировой войны, отметила Захарова.
Против России обещали ввести санкции и неделю, и месяц и полгода назад, иронично напомнила Мария Владимировна. И добавила, что поводы для этих заявлений были совсем разные. Да они Западу и не нужны, таковые придумают и даже создадут, чтобы продолжать политику сдерживания нашей страны, пояснила официальный представитель МИД.
Ранее Мария Захарова поставила на место Германию за высказывания о протестах в России. Власти нашей стран считают недопустимыми подобные заявления.
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