Дипломат рассказала о реакции других стран на решение суда по делу блогера

Россия обязательно ответит на возможные западные санкции США и других стран из-за приговора Алексею Навальному. Об этом предупредила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

И добавила, что на такое мы "имеем право". При этом Москва поступит не агрессивно, а умно, что "полезнее и эффективнее". Ее действия будут не только публичными, зеркальными или симметричными, но и обязательно подкрепленными аргументами.

Если этого не делать, то на Западе почувствуют свою "абсолютную безнаказанность". А некоторым за рубежом даже может показаться, что России "нравятся" ограничения или она согласна с ними, предположила дипломат в эфире программы "Прямого контакта" на ютуб-канале "Соловьев LIVE".

Однако это далеко не так. Подобное разрушает основы, на которых жил и развивался весь мир после Второй мировой войны, отметила Захарова.

Против России обещали ввести санкции и неделю, и месяц и полгода назад, иронично напомнила Мария Владимировна. И добавила, что поводы для этих заявлений были совсем разные. Да они Западу и не нужны, таковые придумают и даже создадут, чтобы продолжать политику сдерживания нашей страны, пояснила официальный представитель МИД.

Ранее Мария Захарова поставила на место Германию за высказывания о протестах в России. Власти нашей стран считают недопустимыми подобные заявления.