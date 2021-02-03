Надо обсудить: Белоруссия обратилась к России с новым предложением

Надо обсудить: Белоруссия обратилась к России с новым предложением
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В непростых современных условиях страны должны держаться вместе, считает премьер республики

Белоруссия предложила России начать переход на новый уровень кооперации. 

Премьер РБ Роман Головченко подчеркнул, что в условиях введения западными странами новых ограничительных мер и постоянной конкуренции, РФ и РБ должны начать еще более тесное сотрудничество в промышленной и научно-технической сферах. 

Глава правительства также добавил, что укрепление отношений с Москвой на данном этапе является приоритетным направлением, подчеркнув, что его радует, что уже сегодня страны начали постепенное восстановление после непростого 2020 года, пишет РИА "Новости". 

"Россия была, остается, и я уверен, что будет нашим ключевым партнером в военно-технической, промышленной, научно-технической сферах", – отметил Головченко. 

Более того, премьер предложил рассмотреть возможность активизации сотрудничества Москва и Минска в космической сфере. В частности, в скором времени принять решение о создании аппарата дистанционного зондирования Земли. 

Также стало известно, что Белоруссия надеется получить второй транш кредита от России в ближайшее время. 

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов отметил, что уже было определено, что деньги Минск получит в этом году, подчеркнув, что в стране "планово настраиваются на его получение в первом полугодии", сообщает БЕЛТА. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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