В США сенатор накинулся на Псаки за досадную оплошность

Одиозная американка опять все перепутала

Новый пресс-секретарь резиденции президента США Джен Псаки, в который раз оконфузилась. Высокопоставленная американка перепутала Космические силы США с новым самолетом. Скандальная ошибка вызвала бурную реакцию у сенатора Майка Роджерса.

Забавный инцидент произошел во время общения госслужащей с журналистами. В своей речи Джен спутала американские Космические силы Space Force с президентским бортом, который носит название Air Force One – о нем речь шла до этого.

Конгрессмен Роджерс назвал досадную ошибку Псаки неуместной "шуткой". Он потребовал от Джен извинений, отмечает издание "Politico". Позже она написала в своем "Твиттер", что президентская администрация поддерживает Космические силы Америки.

Ольга ФЕДОРОВА

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