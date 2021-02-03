Одиозная американка опять все перепутала

Новый пресс-секретарь резиденции президента США Джен Псаки, в который раз оконфузилась. Высокопоставленная американка перепутала Космические силы США с новым самолетом. Скандальная ошибка вызвала бурную реакцию у сенатора Майка Роджерса.



Забавный инцидент произошел во время общения госслужащей с журналистами. В своей речи Джен спутала американские Космические силы Space Force с президентским бортом, который носит название Air Force One – о нем речь шла до этого.

Конгрессмен Роджерс назвал досадную ошибку Псаки неуместной "шуткой". Он потребовал от Джен извинений, отмечает издание "Politico". Позже она написала в своем "Твиттер", что президентская администрация поддерживает Космические силы Америки.