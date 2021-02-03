Лавров словами Данилы Багрова ответил на агрессию Запада против России

Лавров словами Данилы Багрова ответил на агрессию Запада против России
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Смоленской площади заметили "истерику" за пределами РФ в связи с делом Навального

Глава МИД России Сергей Лавров процитировал героя культового отечественного фильма "Брат-2" Данилу Багрова, отвечая на сегодняшнем брифинге на вопрос, не пора ли Москве дать жесткий отпор агрессивной риторике Запада в адрес нашей страны.

Как отмечает RT, фразу, которую произнес министр, также приписывают русскому князю Александру Невскому.

"Мы все-таки вежливые люди и привыкли добиваться своих целей вежливо и культурно. Как говорится устами одного известного персонажа российского кинематографа, "не в силе Бог, а в правде". Ну и у нас есть хорошая пословица, которую нужно помнить, "мягко стелем, но жестко спать"", – сказал шеф отечественной дипломатии.

Кроме того, комментируя реакцию коллективного Запада на вчерашнее решение Симоновского суда Москвы, заменившего блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше", министр заявил об однобокости подачи информации вокруг оппозиционера иностранными медиа. По его словам, их освещение событий в России "достаточно специфично".


"Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно же, зашкаливает", – цитирует "Интерфакс" главу МИД РФ.

Он отметил, что от западной общественности скрывается, что наши законы и правила по проведению митингов гораздо мягче, чем за рубежом. Лавров обратил внимание, как разгоняются протесты в США, Франции, Германии и какое демонстрантов там ждет наказание за несанкционированные выступления.

Специально к пятничному визиту в Москву высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики Жозепу Боррелю, который уже обещал говорить здесь о берлинском пациенте, на Смоленской площади подготовили видеосюжет о митингах в Европе и России. Сегодня этот материал уже отправлен в Брюссель, подчеркнул Лавров.

Добавим, ранее министр иностранных дел уже цитировал Невского/Багрова. Так, в 2018 г. Сергей Викторович вспоминал именно фразу о "силе в правде", реагируя на нападки Запада на Россию по поводу якобы отравления экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, призывов взять "все грехи" на себя. По его мнению, эти слова отражают в полной мере, чем "руководствуется" русский народ и "все народы Российской Федерации".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Анатолий Хмельницкий
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Михаил Городов
Ушам не верится "...привыкли добиваться своих целей вежливо и культурно" - ну типа Чечне, Грузии, Абхазии, Украину, Приднестровье. Ну Крым сам собой - очень нежно и вежливо (только автоматы и зеленных человечков это уж таков сценарии) что-бы не портить красоту и Зелень вокруг - а то где-бы отдохнули (?)
Вежливей, чем в Ираке, где погибли сотни тысяч человек.
Гость
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ВОР должен сидеть в тюрьме! Теперь нужно прибавить срок за клевету, призывы к беспорядкам и предательству ,
Гость
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Канавокопатели и свиноящеры, негде больше пастись?
Гость
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Гость
Ну вот как-то совсем не в тему, а главное что опять же как то криво. Это у англосаксов - победитель получает всё, побеждённый разоряется и уходит в рабство. Да и в Чечне победили не чеченцев, а бандитов. Чеченцы как раз на ровне, а то и даже больше в некоторых случаях бились с этим злом. А тебе наверное больше нравилась первая чеченская и как удобно было сидя на диване гадить в Россию и русских, и восторгаться боевиками, а главное получать гранты из-за бугра за это?
Дядя ... the winner takes it all !!! так у всех. победдитель получает всё - побежденный становится никем.
так было всегда. и не надо искать компромисов.
вас победили. точка.
теперь вы под бондитами.
съезди к вашему киевскому и посмотри - там без комментариев
Гость
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Гость
Чеченцы празднуют день победы над руснёй
со времен генерала Ермолова наконец таки они не только победили их на своей территории но и взяли Москву.
Ну вот как-то совсем не в тему, а главное что опять же как то криво. Это у англосаксов - победитель получает всё, побеждённый разоряется и уходит в рабство. Да и в Чечне победили не чеченцев, а бандитов. Чеченцы как раз на ровне, а то и даже больше в некоторых случаях бились с этим злом. А тебе наверное больше нравилась первая чеченская и как удобно было сидя на диване гадить в Россию и русских, и восторгаться боевиками, а главное получать гранты из-за бугра за это?
вани
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Лошадь стала цитировать бандитские лозунги-ну-ну. Самое время-пальцы чё не растопырил веером ?
Гость
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Наше мнение профессионально и дипломатично доводит до особо непонятливых выдающийся министр иностранных дел Сергей и Владимирович! И к этому нечего добавить!
Гость
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Друг
Сергей Викторович ,ваша сила в ВРАНЬЕ
Друг, ваша сила в мощном залпе из заднепроходного орудия, ничем другим вы пока не отличились.
Гость
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СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белорусия не ваша!
Я вот всё стесняюсь спросить у русских.
А почему в России не празднуют День Победы над Чечнёй!
Были бы лозунги "На Грозный", "Можем повторить".
Реконструировали бы штурм площади "Минутка".
Чеченцы празднуют день победы над руснёй
со времен генерала Ермолова наконец таки они не только победили их на своей территории но и взяли Москву.
Гость
Ответить
Друг
Сергей Викторович ,ваша сила в ВРАНЬЕ
А твоя в трусости, дружок)))
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