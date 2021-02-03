Германия допустила усиление антироссийских санкций из-за Навального

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После решения суда о замене Алексею Навальному условного срока на тюремное заключение санкции в отношении Москвы могут быть расширены. Об этом заявила пресс-секретарь канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт в среду, 3 февраля.
Представитель правительства Германии отметила, что свои шаги Берлин согласует с партнерами по ЕС, передает РБК.
Накануне, 2 февраля, суд в Москве постановил отправить Навального в колонию за систематическое нарушение правил условного наказания. За процессом очно наблюдали дипломаты разных стран. После вердикта судьи США, Великобритания, ЕС и другие выступили за отмену приговора российскому блогеру, угрожая санкциями. Им уже ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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