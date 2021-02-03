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Россия и США продлили действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года. Об этом сообщает МИД РФ на своем официальном сайте.
Отмечается, что соглашение вступает в силу со среды, 3 февраля. Москва и Вашингтон обменялись соответствующими нотами.
"Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений", – подчеркивается в заявлении российского дипведомства.
На Смоленской площади указали на важность данного решения двух ядерных держав, поскольку оно "гарантирует необходимый уровень предсказуемости и транспарентности в этой сфере при строгом соблюдении баланса интересов".
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