Проживающим за границей россиянам нужно вернуться в страну, считает экс-сотрудник КГБ

Россия – огромное государство с площадью более 17 млн кв. м, однако она рискует лишиться части своих территорий из-за "алчных соседей". В стране не хватает населения, и в этом заключается ее главная проблема, считает бывший сотрудник внешней разведки СССР Арсен Мартиросян.

По его мнению, Россия теряет монополию заселения, из-за чего и возникла серьезная демографическая проблема. Чтобы границы страны не становились меньше, необходимо, чтобы живущие за границей россияне вернулись на родину. Для этого Мартиросян предлагает принять экстренные меры – выдавать гражданство по упрощенной схеме.

Также экс-сотрудник КГБ подчеркнул, что внутри страны гражданам непросто передвигаться, например, с Дальнего Востока в Крым: дорого. Именно поэтому в России нужно развивать инфраструктуру, чтобы люди могли свободно общаться и вести торговлю, пишет "Царьград".

Согласно данным Росстата, население страны действительно уменьшается. К 2026 году прогнозируют сокращение до 143 млн человек.