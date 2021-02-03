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Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение провести проверку готовности подразделений ВСУ, находящихся на подконтрольных киевскому режиму территориях Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
Отмечается, что инспекция "органов военного управления, соединений и воинских частей" Вооруженных сил Незалежной в зоне ООС началась 2 февраля.
Кроме проверки в общем состояния боеготовности военных, инспектирование направлено на выявление негативных факторов, которые могут мешать этой самой готовности ВСУ решать поставленные перед силовиками задаче.
С чем связана подобная активность Киева не уточняется, однако поручение президента поступило параллельно отключению оппозиционных украинских телеканалов
"112", NewsOne и ZIK по указанию самого пана Зеленского.
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