Зеленский решил срочно проверить боеготовность войск в Донбассе

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Глава Незалежной усмотрел наличие факторов, негативно влияющих на бойцов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение провести проверку готовности подразделений ВСУ, находящихся на подконтрольных киевскому режиму территориях Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Отмечается, что инспекция "органов военного управления, соединений и воинских частей" Вооруженных сил Незалежной в зоне ООС началась 2 февраля.

Кроме проверки в общем состояния боеготовности военных, инспектирование направлено ​​на выявление негативных факторов, которые могут мешать этой самой готовности ВСУ решать поставленные перед силовиками задаче.

С чем связана подобная активность Киева не уточняется, однако поручение президента поступило параллельно отключению оппозиционных украинских телеканалов "112", NewsOne и ZIK по указанию самого пана Зеленского.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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