От Байдена потребовали новых санкций против "Северного потока - 2"

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Сенатор от республиканцев Билл Хагерти заявил, что новый президент Штатов Джо Байден должен наказать нашу страну и ввести санкции против газопровода "Северный поток – 2".
Напомним, накануне блогеру Александру Навальному условный срок за многочисленные нарушения заменили на реальный.
В сенате считают, что глава США должен показать, что это не пройдет для России бесследно. Хагерти призвал Байдена придумать новые рестрикции "в соответствии с законом о защите европейской энергобезопасности". Об этом он написал в своем Твиттере.
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