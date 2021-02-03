От Байдена потребовали новых санкций против "Северного потока - 2"

Законное наказание для Навального стало удобным поводом для нового удара по России

Сенатор от республиканцев Билл Хагерти заявил, что новый президент Штатов Джо Байден должен наказать нашу страну и ввести санкции против газопровода "Северный поток – 2".

Напомним, накануне блогеру Александру Навальному условный срок за многочисленные нарушения заменили на реальный.

В сенате считают, что глава США должен показать, что это не пройдет для России бесследно. Хагерти призвал Байдена придумать новые рестрикции  "в соответствии с законом о защите европейской энергобезопасности". Об этом он написал в своем Твиттере.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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