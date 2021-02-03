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Российского посла Александра Змеевского пригласили в МИД Чехии из-за приговора Алексею Навальному. Об этом сообщили в ведомстве.
Замминистра Алеш Хмеларж не согласился с решением суда и призвал к освобождению оппозиционера. Сообщение опубликовано в "Твиттер" чешского МИД.
Напомним, что вчера Навальному дали реальный срок. Некоторые западные политики тут же высказались против решения суда, пригрозив России санкциями. Мария Захарова, в свою очередь, пообещала на них ответить.
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