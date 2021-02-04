Российский лидер не на шутку напугал европейцев российской вакциной

Россия, как пишет немецкое издание Die Welt, ничем не могла удивить Запад с момента запуска первого искусственного спутника в 1957 году. Однако объявление Владимира Путина о том, что страна запускает в оборот первую в мире вакцину от коронавируса стало легким шоком. Теперь у президента появился законный повод подчеркнуть превосходство своей системы, пишут журналисты.

После публикации в престижном медицинском издании The Lancet данных о третьей фазе клинических испытаний "Спутника V", у Запада не осталось сомнений в эффективности вакцины.

"Вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами", – заявил журналист Жак Шустер.

Поступившие стране предложения использовать "Спутник V" на Балканах, в Венгрии и Турции и даже начать производство в немецкой земле Саксония-Анхальт позволили дать преимущества, которые будут на руку ее президенту – Владимиру Путину, пишет Die Welt, что не на шутку напугало немцев.

"Путин – словно машина по производству власти, закреплению власти и расширению власти. Холодный, как камень зимой, он просчитывает все внутри– и внешнеполитические варианты и пользуется любой возможностью подчеркнуть превосходство собственной системы", – указывается в статье.

Сейчас в Европе рассматривают заявку по использованию в ЕС российской вакцины. Как сообщает "Общественная служба новостей", одобрить ее могут уже в феврале-марте. Власти ряда европейских стран, в том числе – Франции и Германии, выразили готовность использовать "Спутник V", если вакцина пройдет одобрение в ЕС.

Ранее о победе Владимира Путина в гонке вакцин заявили в США.