Путину удалось удивить Запад - Welt

Путину удалось удивить Запад - Welt
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский лидер не на шутку напугал европейцев российской вакциной

Россия, как пишет немецкое издание Die Welt, ничем не могла удивить Запад с момента запуска первого искусственного спутника в 1957 году. Однако объявление Владимира Путина о том, что страна запускает в оборот первую в мире вакцину от коронавируса стало легким шоком. Теперь у президента появился законный повод подчеркнуть превосходство своей системы, пишут журналисты. 

После публикации в престижном медицинском издании The Lancet данных о третьей фазе клинических испытаний "Спутника V", у Запада не осталось сомнений в эффективности вакцины. 

"Вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами", – заявил журналист Жак Шустер. 

Поступившие стране предложения использовать "Спутник V" на Балканах, в Венгрии и Турции и даже начать производство в немецкой земле Саксония-Анхальт позволили дать преимущества, которые будут на руку ее президенту – Владимиру Путину, пишет Die Welt, что не на шутку напугало немцев. 

"Путин – словно машина по производству власти, закреплению власти и расширению власти. Холодный, как камень зимой, он просчитывает все внутри– и внешнеполитические варианты и пользуется любой возможностью подчеркнуть превосходство собственной системы", – указывается в статье.

Сейчас в Европе рассматривают заявку по использованию в ЕС российской вакцины. Как сообщает "Общественная служба новостей", одобрить ее могут уже в феврале-марте. Власти ряда европейских стран, в том числе – Франции и Германии, выразили готовность использовать "Спутник V", если вакцина пройдет одобрение в ЕС. 

Ранее о победе Владимира Путина в гонке вакцин заявили в США. 

Роман ИГНАТОВ

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