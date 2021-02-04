США подготовили новые санкции против России

В американский Конгресс уже поступил соответствующий законопроект

США привычно отреагировали на приговор Алексею Навальному. В стране подготовлены новые санкции против России.

Соответствующий законопроект уже поступил в американский Конгресс. Его содержание изложил на своем сайте сенатор от Республиканской партии Марк Рубио. Среди соавторов инициативы – его однопартиец Митт Ромни, а также представители демократов Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен и Дик Дурбин.

Рестрикции собираются ввести в отношении "российских чиновников, причастных к вопиющим нарушениям международного права". А именно: к отравлению и тюремному заключению "лидера оппозиции и антикоррупционного активиста Алексея Навального, указано в документе с названием "О привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность" .

Авторы идеи предлагают установить, нарушала ли Россия американские законы, запрещающие использование химического и биологического оружия. Если администрация США определит это, то санкции будут введены.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала умный ответ на санкции Запада из-за Алексея Навального. По словам дипломата, действия Москвы с таком случае будут не только публичными, зеркальными или симметричными, но и обязательно подкрепленными аргументами. 

Полина ДОРОЖКИНА

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