Между двумя государствами немало противоречий

Пресс-секретарь резиденции нового американского президента Джен Псаки рассказала, что думает главнокомандующий США Джо Байден по поводу нашей страны. Сферы для сотрудничества между державами остались, однако многие темы всерьез беспокоят первое лицо Америки.



Псаки подчеркнула, что во время состоявшегося телефонного разговора двух лидеров новый глава Белого дома придерживался выбранной ранее стратегии.

Так, были обозначены области, где сотрудничество между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией возможно. Речь, например, идет о договоре СНВ-3, так как он соответствует интересам Вашингтона, передает слова высокопоставленной американки телеканал C-SPAN.

Однако во многих сферах у государств есть серьезные "разногласия". Американцы до сих пор убеждены, что наша страна вмешивалась в их выборы и постоянно занимается кибератаками на Америку, отмечает RT.

К слову, сама Псаки регулярно попадает в неловкие ситуации. Очередная оплошность с ее стороны привела к тому, что американцы потребовали выгнать Джен из Белого дома.