Киев объявил о новых санкциях

Намерение Украины ввести ограничения в отношении авиакомпаний за полеты в Крым оценили на полуострове. Своим мнением поделился региональный депутат Юрий Гемпель.

Он сказал, что "бессилие и злоба" властей Незалежной из-за "постепенного и логичного процесса" признания Крыма российским толкает их на "банальный шантаж". А цель этого – получить выгоду от зарубежных перевозчиков.

Только старания Киева напрасны. Помешать развитию полуострова и сдержать его у соседней страны не получится. Очень скоро количество авиакомпаний, летающих в регион, станет еще больше, заверил политик в разговоре с корреспондентом РИА "Новости".

Кроме того, Юрий Гемпель предсказал Украине значительные экономические потери. Они будут все время, пока между Незалежной и Россией не наладится диалога между странами украинская сторона будет нести существенные денежные потери.



Правительство Украины предложило рассмотреть возможность введения трехлетнего запрета российским авиаперевозчикам на полеты над территорией Незалежной за использование воздушной зоны Крыма, который, по мнению Киева, является "временно оккупированной территорией". В черном списке значатся названия 13 компаний не только из РФ.

В немилость попали молдавский перевозчик JET4U S.R.L и португальский JET4U LDA. За полеты в Россию и Крым им запрещены транзит ресурсов и перевозки по Украине, а также закрыто небо Незалежной, отмечает телеканал "360".