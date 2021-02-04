В России заговорили о присоединении всей Украины

В России заговорили о присоединении всей Украины
Анатолий Вассерман. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Жителей Незалежной назвали частью русского народа

О возможном присоединении Незалежной к РФ говорили не раз, даже называли срок, когда это произойдет. Теперь же о возможности слияния двух стран заговорил российский политолог и публицист Анатолий Вассерман.

В эфире телеканала "Царьград" он высказал собственное мнение по поводу заявления главреда RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян о том, что нужно помочь жителям Донбасса осуществить их желание – быть русскими.

Аналитик отметил, что нашей стране нужна не только "часть РФ, которая называется Украиной", но и русский народ, который считается украинским. По его словам, жители Незалежной – "неотъемлемая часть русского народа", это известно давно.

"Нам нужна вся страна", – объявил Вассерман

Действия властей РФ направлены на то, чтобы "громадное русское большинство граждан Украины" вспомнило о своих русских корнях. Оно должно противостоять давлению нерусского меньшинства, чтобы Незалежная стала частью РФ, добавил политолог.

То, что Донбасс, да вся Украина, за исключением, может, Галичины, войдет в состав России, неизбежно, дал понять публицист. Это случится в любой момент, передает РИА ФАН.

Ранее сообщалось, чем может обернуться присоединение Донбасса к России. У такого развития событий есть свои плюсы и минусы.

Не так давно Украине предсказали окончательный развал. К тому, что она перестанет быть целостным государством, приведут длительные политический и экономический кризисы. 

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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Вассерман - человечище, правду матку рубит, только нужно будет выселить из украины польских интервентов, всяких там секторов правых, ярощей , неонацистов, и их пополизов
Гость
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Вассерману видно жить надоело <цензура> конченный
Гость
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Гость
Это ты выдаешь желаемое за действительное.
к сожалению это реальность.
де факто за уралом россии уже нет
Гость
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Издавна поляки называли эти территории Диким Полем а существ там водящихся - дикопольцами. А вот создавать там страну с дикопольцами - это было ошибкой.
Гость
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Сатановского Е.Я. надо в президенты. Вместо выполняющего функцию "участкового" на районе.
Гость
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Гость
россии нет и уже не будет
она фактически распалась
есть отдельные "княжества", управляемые центральным феодалом
Это ты выдаешь желаемое за действительное.
Гость
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Гость
Брать всю будет нечестно перед европейскими партнёрами.
Западные регионы надо отдать Польше и Венгрии. Они знают, как свиней "пацифицировать", они этим занимались сотни лет.
дурко ты не мычи , а то монголы и вернут на родину.
Гость
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Гость
«Придет пора, когда вместо лжи и человеконенавистничества украинствующих раскольников восторжествует правда, согласие и любовь под высокой рукой Единой Неразделимой России!» Шульгин В.В., 1878-1976 гг., русский политический деятель, публицист.
россии нет и уже не будет
она фактически распалась
есть отдельные "княжества", управляемые центральным феодалом
Гость
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Cамосознания у населения Украины никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население Украины, как и сама Украина, исключительно существуют как урок миру.
(Чаадаев).
Гость
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Гость
ты жалок и смешон ))
уже 7 лет "воюете", да Россия на войну так и не явилась)
мы не с кем не воююм. мы вас давно победили
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