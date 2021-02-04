США разместили базы хакеров у границ России

США разместили базы хакеров у границ России
Фото: pixabay.com
Вредоносные программы пытаются внедрить в цифровую инфраструктуру других государств

США направляют свои кибервойска в разные регионы мира. Есть они и в странах, граничащих с Россией. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

По данным ФСБ, США разворачивают подконтрольные Пентагону киберподразделения на территории других государств под предлогом их защиты во время выборов, обеспечения безопасности инфраструктуры и т.д.

"Согласно официальным данным военных ведомств, американское киберкомандование разместило своих специалистов на территории Черногории, Македонии и Украины",

– перечислил Мурашов, отметив, что, скорее всего, список этих стран гораздо шире.

При этом в США не скрывают, что их хакеры имеют полномочия и возможности устраивать атаки в киберпространстве против "любой информационной инфраструктуры, из которой, по их мнению, исходит угроза", передает "Интерфакс".

Ранее США обвинили Россию в кибератаке, которая затруднила работу ряда американских ведомств и организаций. Доказательств не предоставили, но пообещали отомстить.

Николай ВИКТОРОВ

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Техосмотр то тебе чем не угодил? Навальнёнок?
Если бы я решал,то Навального забыли уже лет 10 назад.
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Гость
Поддержим ЕР за повышение пенсионного возраста, развал медицины, тех. осмотр и тд.
Техосмотр то тебе чем не угодил? Навальнёнок?
Гость
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Поддержим ЕР за повышение пенсионного возраста, развал медицины, тех. осмотр и тд.
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