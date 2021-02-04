Зеленский поспешно сбежал от митингующих бизнесменов

Зеленский поспешно сбежал от митингующих бизнесменов
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com\www.globallookpress.com
продолжениеМоскве нужно ждать провокаций Киева под Крымским мостом - эксперт
Возмущенные предприниматели ждали президента у въезда на госдачу

На 51-й день своих протестов украинские бизнесмены решили встретиться с президентом страны. Но не тут-то было: Зеленский поспешно сбежал от них.

Десятки митингующих предпринимателей добрались к госдаче в Конча-Заспе и стали ожидать Владимира Александровича у главного въезда. Тем временем кортеж главы Незалежной умчался из резиденции с обратной стороны.

Лидер SaveФОП (украинского протестного движения, выступающего за снижение нагрузки на малый и средний бизнес) Сергей Доротич пообещал, что 5 февраля протестующие снова соберутся у резиденции. Однако в этот день они будут стоять у всех выездов с территории, передает его слова "Страна.ua".

Полицейских на месте почти не было. Только дежурные наряды.

В среду, 3 февраля, Верховная рада не приняла предложение SaveФОП сохранить упрощенную систему налогообложения и отменить нормы об обязательной установке кассовых аппаратов. И бизнесмены собрались на очередную протестную акцию.

Теперь митингующие станут ходить не только к дому президента. Они посетят всех депутатов, которые голосовали за отклонение инициативы предпринимателей.

Между тем на Украине, и не только, продолжают обсуждать решение Владимира Зеленского о прекращении вещания нескольких телеканалов. Одни говорят, кто подтолкнул лидера Незалежной к такому шагу. Другие предсказывают ему дальнейшее снижение поддержки населения.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров
По теме

США разместили базы хакеров у границ России

Вредоносные программы пытаются внедрить в цифровую инфраструктуру других государств

В Крыму заявили о шантаже Украины

Киев объявил о новых санкциях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей