Варшава раздувает скандал из-за стремления членов ЕС наладить отношения с РФ

Бурю негодования вызвал в Польше визит главы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля в Россию. По словам экс-главы польского МИД, а ныне депутата Европарламента Анны Фотыга, дипломат должен был обсуждать свои шаги с представителями ЕС, а не ехать лично в Москву, про которую и так все понятно.

Судя по всему, в Варшаве опасаются, что коллективная Европа смягчит позицию в отношении России. В марте лидерам ЕС предстоит определиться, как дальше строить сотрудничество с Москвой. Лишь небольшая группа стран, включая саму Польшу и Прибалтийские республики, настроены непримиримо. Остальные полагают, что разногласия по ряду проблем, включая Украину и ситуацию с Алексеем Навальным, не должны влиять на взаимодействие по другим вопросам.

"И в такой ситуации Жозеп Боррель, предвкушая эту дискуссию, решил проконсультироваться с Москвой по вопросам политики в отношении России, а не со столицами Евросоюза. Это, я думаю, самая скандальная вещь в этой истории",

– приводит EADaily слова Фотыга.

Встреча Жозепа Борреля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым запланирована на пятницу, 5 февраля. Это первый визит верховного представителя ЕС в Россию с 2017 года. По словам министра, российское ведомство подготовило для главы европейской дипломатии специальный видеоролик о последних событиях в РФ.