Москве нужно ждать провокаций Киева под Крымским мостом - эксперт

Москве нужно ждать провокаций Киева под Крымским мостом - эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВиноват Медведчук: Киев отказался от российской вакцины из-за действий оппозиции
Зеленский пойдет на радикальные шаги ради того, чтобы угодить новому хозяину Овального кабинета

Москву призвали готовиться к возможным силовым провокациям киевского режима у берегов Крыма и в Донбассе, а украинской оппозиции нужно ждать репрессий. С таким предупреждением выступил известный немецкий журналист-международник и политолог Александр Рар, комментируя запрет на вещание в Незалежной ряда телеканалов, которые связывают с лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком.

По словам эксперта, сейчас президент Украины Владимир Зеленский пытается восстановить свой рухнувший рейтинг и решил сделать ставку на новую администрацию Белого дома, поскольку чувствует, что Европа уже устала помогать соборной.

"Впереди дальнейшие запреты, санкции против людей и команды Медведчука, впредь будут задействованы украинские силовики, ожидаются репрессии", – цитирует РИА ФАН немецкого специалиста.

Он обратил внимание на тот, как пан Зеленский накануне оправдал перед послами стран "Группы семи" (G7) введенные им санкции в отношении украинских телеканалов "112", ZIK и NewsOne тем, что пошел "в бой против вражеской силы России". Также Рар полагает, что лидер Незалежной решил воспользоваться фактором вокруг дела российского блогера Алексея Навального, а именно давлением на Москву со стороны международного сообщества.

В связи с этим политолог не исключил и провокаций Киева под Крымским мостом и в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. По его мнению, Владимир Александрович пойдет на все, чтобы услужить своим новым кураторам из-за океана.

Рар отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель скоро оставит свой пост, а ее преемник во главе ХДС и вероятный претендент на должность главы правительства Армин Лашет, скорее всего, будет ближе к РФ, чем к Украине. Другой защитник Незалежной президент Франции Эммануэль Макрон теряет рейтинг в Европе. А значит, позиции пана Зеленского в нормандском четверке очень слабы.

На таком фоне лидер украинцев развернется в сторону нового хозяина Белого дома Джо Байдена, что изменит геополитическую картину в Старом Свете, считает Рар. В таком случае, пан Зеленский может окончательно лишиться поддержки своего электората на Востоке страны, который и привел, собственно, его к власти.

Ранее о "руке Вашингтона" в вопросе перекрытия информационного кислорода оппозиционным каналам в Незалежной говорил украинский политолог Михаил Погребинский. Он подчеркнул, что представители США даже не пытаются скрыть свое участие в решениях властей соборной.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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законность постройки этого моста вызывает много вопросов.
ну хотя ладно - пусть будет
Украине пригодится.
танки он надеюсь выдерживает.
Гость
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надежда умирает последней
Гость
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Гость
Ну свидомные вперед. Может наконец найдете свою могилу и успокоитесь. Хотя хочется надеется что есть силы в Украине которые остановят этого шута полоумного.
"Хотя хочется надеется что есть силы в России которые остановят этого шута полоумного." - Кремлевского гопника -подворотника
Гость
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Гость
Ну свидомные вперед. Может наконец найдете свою могилу и успокоитесь. Хотя хочется надеется что есть силы в Украине которые остановят этого шута полоумного.
"..Хотя хочется надеется что есть силы в Украине которые остановят этого шута полоумного.
Гость
Ответить
Ну свидомные вперед. Может наконец найдете свою могилу и успокоитесь. Хотя хочется надеется что есть силы в Украине которые остановят этого шута полоумного.
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