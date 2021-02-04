Виноват Медведчук: Киев отказался от российской вакцины из-за действий оппозиции

Виноват Медведчук: Киев отказался от российской вакцины из-за действий оппозиции
Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тот случай, когда политика становится важнее здоровья людей

Киев лишил украинцев российской вакцины от коронавируса, потому что о поставках договорилась не администрация президента Владимира Зеленского, а их политические оппоненты. Об этом заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Он рассказал, что лично ездил в Москву, встречался с разработчиками "Спутник V", заручился согласием президента РФ на производство российского препарата на Украине. Эксперты Незалежной провели исследования. Но в Киеве сначала твердили, что российская вакцина – это фейк, затем – что она не испытана. А когда стало очевидно, что ни одна вакцина – ни Moderna, ни Pfizer, ни AstraZeneca – также не прошла весь цикл испытаний, основной версией Киева про "Спутник V" стала ее якобы неэффективность.

"Учитывая, что об этом договорился Медведчук – один из лидеров оппозиции, естественно, как киевская власть может (…) принять подобное предложение",

пояснил политик в интервью RT. Он припомнил, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов осенью 2020 г. допускал покупку вакцины у РФ. Но потом его вызвали в посольство США в Киеве, после чего риторика министра кардинально изменилась. Он прямо заявил, что российское лекарство никогда не будет разрешено на Украине.

"Это все направлено против интересов людей",

– сделал вывод Медведчук.

Ранее авторитетное медицинское издание Lancet опубликовало данные о третьей фазе испытаний "Спутника V", которые подтвердили ее эффективность  безопасность. После этого отношение к российскому препарату в мире изменилось. В частности, вопрос о закупке вакцины в РФ намерены изучить в Швеции, где после прививки Pfizer скончались десятки жителей.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Гость
Интересно, когда выгодно российской власти, то они делают ссылку на этот медицинский журнал, а когда они опубликовали анализы отравления Навального, то эти самые власти кричали, что они этого не читали и им нужен оффициальный отчет, т.е. экспертиза профессионалов Запада, видимо для того, чтобы внести коррективы для устранения последствий по выявлению "новичка". Так что Запад делает все проавильно. Пусть это мудачьё мучается в догадках.
Так по вакцине все исходные данные известны стороне, которая изобрела лекарство. А по результатам анализов обвиняемой стороне не известны исходные материалы этих анализов ...
Гость
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Гость
Интересно, когда выгодно российской власти, то они делают ссылку на этот медицинский журнал, а когда они опубликовали анализы отравления Навального, то эти самые власти кричали, что они этого не читали и им нужен оффициальный отчет, т.е. экспертиза профессионалов Запада, видимо для того, чтобы внести коррективы для устранения последствий по выявлению "новичка". Так что Запад делает все проавильно. Пусть это мудачьё мучается в догадках.
Опубликовали анализы отравления Навального - кто эти анализы делал, что анализировали, где брали данные и т.д. и т.п. Россия попросила предоставить ей эти данные, но никто ничего не предоставил!!! Уверен, что все это заготовка как и со Скрипалями. ПОдтверждение кучей импортных лабораторий ничего не значит. Что они подтвердили? Они подтвердили нечто, что им прислали в виде образцов. А где, кто и как взял эти образцы неизвестно!!!
Гость
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Интересно, когда выгодно российской власти, то они делают ссылку на этот медицинский журнал, а когда они опубликовали анализы отравления Навального, то эти самые власти кричали, что они этого не читали и им нужен оффициальный отчет, т.е. экспертиза профессионалов Запада, видимо для того, чтобы внести коррективы для устранения последствий по выявлению "новичка". Так что Запад делает все проавильно. Пусть это мудачьё мучается в догадках.
Подсолнух
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нормальные люди привьются у нас , а для остальных-"естественный отбор"
Гость
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Идиоты что можно сказать. Могу только пожелать всей этой бандеровской власти в Киеве скорейшего издыхания. Этот как-же нужно ненавидеть свой народ чтобы лишить его вакцины. Украина полностью превратилась в концлагерь, лекарств лишили, тв закрыли осталось только крематорий открыть и комплект.
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