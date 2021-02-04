Эстония устроила истерику из-за российского Ил-76МД

Эстония устроила истерику из-за российского Ил-76МД
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Посла нашей страны вызвали в МИД

Эстонские военные заявили, что российский военный самолет Ил-76МД нарушил воздушную границу страны. Из-за инцидента посла Александра Петрова вызвали в МИД и вручили ему соответствующую ноту. Об этом пишут СМИ со ссылкой на главный штаб сил обороны.

Согласно сообщению пресс-службы, самолет пересек границу накануне в среду в районе острова Вайндлоо. На воздушной территории Эстонии российский Ил-76МД находился около минуты. В этот момент он не был в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой, хотя до этого следовал с включенным транспондером, пишет РИА "Новости".

Россия не раз заявляла, что все полеты выполняются в соответствии с правилами, не нарушая договоренностей с другими странами. Сообщение о пересечении границ Эстонии в Минобороны опровергли. В ведомстве отметили, что самолет осуществил плановый перелет в Калининградскую область по заранее согласованному маршруту. Транспондер был все время включен, а экипаж – на связи, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Эстонии заявили о необходимости увеличить бюджет на оборону страны, чтобы противостоять самой большой угрозе в мире – России.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Анти Майдан
россисия - самоназвание Украины?
раша. название страны как название болезни
Гость
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Гость
самая большая угроза всему миру это таки да - россисия
страна изгой, не заснувший вечным сном бешенный медведь
самая большая угроза миру - это идиоты вроде вас
Анти Майдан
Ответить
Гость
самая большая угроза всему миру это таки да - россисия
страна изгой, не заснувший вечным сном бешенный медведь
россисия - самоназвание Украины?
Гость
Ответить
самая большая угроза всему миру это таки да - россисия
страна изгой, не заснувший вечным сном бешенный медведь
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